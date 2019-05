Neprojedou. Řidiče uvězní v letním Brně kolony, zavřené budou ulice, mosty i tunel

První letošní zatěžkávací zkouška čekala řidiče v dubnu, kdy se kvůli rekonstrukci uzavřel most nad Žabovřeskou ulicí. Využívali jej pro napojení z Bystrce na severní část velkého městského okruhu. V kolonách na objízdných trasách Komínem a Jundrovem od té doby tráví řidiči desítky minut navíc.

Ti, kteří cestují na sever města, narazí o kus dál na další omezení. Od července silničáři uzavřou frekventovaný Husovický tunel. Objet ho bude možné pouze jednou cestou, přes městskou část Lesná. Uzavřená totiž bude Gajdošova ulice.

Bez omezení neprojedou řidiči ani jižní částí města. Stále se pracuje a pracovat dlouho bude také v ulici Dornych. To znamená dlouhé kolony v původně čtyřproudové ulici Hladíkova u Zvonařky.

Lepší to není ani ve východní části Brna, zavřený Zábrdovický most bude hotový nejdřív na přelomu roku. V ulici Cejl, která je z poloviny uzavřená, by měly být teplovody i výměna kolejí hotové v říjnu. Opravovat se bude také řada dalších bočních ulic.