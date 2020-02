Mariánský sloup pomohla obnovit zřejmě i Marta Semelová. Její projev některé zastupitele popudil

Jako jediní byli proti obnovení Mariánského sloupu jednohlasně Piráti. „Jsme liberální strana a myslíme si, že by se měl oddělit stát od církve a náboženství. A že my bychom neměli rozhodovat náboženské spory, což podle mě Mariánský sloup je,“ vysvětlil Viktor Mahrik (Piráti).

„Rozhodovala jsem se poměrně těžko, pořád jsem to měla 49 ku 51 na tu nebo onu stranu. Definitivně jsem se rozhodla až ráno v den hlasování, kdy jsem si řekla, že těch debat už bylo příliš. Za posledních pět let jsme o tom diskutovali asi desetkrát, dvanáctkrát, pokaždé dvě tři hodiny,“ popsala zastupitelka Jana Plamínková (STAN).

Sloup má Váňa připravený. Šestimetrový dřík z pískovce s hlavicí tesal spolu s přáteli deset let, nyní je uložený v zahradě boromejek pod Strahovem. Na jeho vrchol by měla v létě usednout socha neposkvrněné Panny Marie. Tu Petr Váňa sochal podle poničeného originálu, který se nachází v lapidáriu Národního muzea.

„Pro mě to byla velmi emotivní chvilka, protože na tom děláme tak dlouho. Já měl úplně infarkt radosti,“ popsal svoje pocity po hlasování zastupitelů sochař Váňa. Starosta Prahy 1 už potvrdil, že sloup může na náměstí znovu stanout, a to už nejspíš letos.

„Je to smutné, když se zastupitelé rozhodují na základě těchto emocí,“ opáčila Semelová. S rozhodnutím pražských zastupitelů nesouhlasí. „Neříkáme, že bychom sloup zbourali, ale máme jiné kroky. Vyhlašujeme referendum, kde by se měli občané hlavního města vyjádřit, zda souhlasí, aby Mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí. Začínáme sbírat podpisy.“

Někteří pražští zastupitelé se rozhodli pro Mariánský sloup hlasovat poté, co na zastupitelstvu jako host přednesla projev komunistka Marta Semelová. Před jejím výstupem ukazovala matematika, že odpůrci sloupu mají většinu jednoho hlasu. „Vystoupení paní Semelové vyburcovalo nejenom jednoho z členů ODS, který si nebyl do té doby úplně jistý,“ potvrdila Udženija.

„Architektura Mariánského sloupu je replika podle původních originálů. Sochu jsem sekal přímo metodou tyčkování, což je kopie. Celý sloup je rekonstrukce této architektonické památky na původním místě. Pracujeme profesionálně podle závazného stanoviska památkové péče,“ zdůraznil Váňa. „Všichni mi říkali, že dělám na něčem a nevím, jestli to tam bude, že je to šílenost. Já jim říkal, že je to hezký příběh, že to lidi pochopí a dobře to dopadne.“

Materiálu i logistiku celé akce financovaly sbírky Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu. Dílo vytvářel Váňa dlouhé roky ve volném čase.