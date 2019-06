Mariánský sloup plave do Prahy. Sochař pokračuje ve snaze vrátit ho na Staroměstské náměstí

O obnově Mariánského sloupu se vedou diskuse, mnohdy bouřlivé, už od devadesátých let. Sochu vytvořil v polovině sedmnáctého století Jan Jiří Bendl. „Je klíčem k českému baroknímu umění. Tato socha byla vytvořena jako první barokní socha v Čechách a otevřela cestu ke všem ostatním,“ upozorňuje na uměleckou hodnotu původního díla Váňa.

Na sobotní odpoledne pak chce svolat na Staroměstské náměstí veřejné shromáždění, kde se chystá veřejnosti projekt představit – a také tam převézt první kámen a znovu začít odkrývat dlažbu. S odkrýváním začal už na konci května, protože ale neměl potřebné povolení, musel práce zastavit a dlažbu vrátit do původního stavu.

Kamenný náklad o hmotnosti zhruba šedesáti tun přepravuje loď ze Staré Boleslavi. Přepravu a naložení 220 pískovcových dílů podle sochaře hradí soukromí dárci. Loď míří ke Karlovu mostu, kam by měla dorazit zřejmě kolem páté hodiny odpolední. Kotvit by tam měla měsíc. Váňa se svými spolupracovníky chce přímo na místě dokončit korintskou hlavici sloupu, aby lidem přiblížil dílo, jemuž věnovali více než dvě dekády práce.

Podle zastánců znovuvztyčení vznikl sloup jako vzpomínka na obránce Prahy za třicetileté války, podle odpůrců je symbolem habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Návrat iniciuje Společnost pro obnovu mariánského sloupu. Potřebnými financemi přispěly tisíce lidí a také dvacet měst. Váňa před lety oslovil s žádostí o podporu ty obce, kde mariánský sloup už stojí. Jejich jména jsou na replice vytesána. Celkové náklady na výrobu podle údajů společnosti přesahují čtyři miliony korun.

Dochované části zbořeného sloupu jsou uloženy v lapidáriu Národního muzea. Podle těchto fragmentů byly zaměřeny plány na věrnou kopii. Podle Váni se liší jen původ pískovce, s nímž pracoval, protože lom, odkud si materiál nechával dovézt Bendl, je už zasypaný.

Váňa: Musíme pracovat, než se zastupitelé dohodnou

Výsledek dvacetileté práce by Váňa rád viděl stát na Staroměstském náměstí, tedy na místě, kam podle něho patří. Na konci května odstranili se spolupracovníky dlažební kostky a odhalili tím desku, která připomíná bývalé umístění sloupu. Akci, do níž se Váňa pustil, protože mu prý brzy vyprší stavební povolení, ale přerušili městští stážníci a sochaři museli následně uvést místo do původního stavu.