Mariánský sloup se zřejmě vrátí na Staroměstské náměstí. Zastupitelé změnili dřívější zamítavý postoj

Proti umístění se postavili zastupitelé Pirátů a část klubu Prahy Sobě. „Nemůžeme na nejcennější náměstí v České republice jen tak usadit takové dílo, u kterého nevíme, že má takové hodnoty a že si zaslouží umístění na takovém místě,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dodal, že existuje posudek historiků umění a architektury, podle kterého by sloup na náměstí stát neměl a že jejich názor by měli zastupitelé respektovat.

Předseda klubu Pirátů Viktor Mahrik řekl, že je proti umístění sloupu, protože evidentně rozděluje společnost. „Skutečně z mého pohledu jde do určité míry o symbol porážky tolerance,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že Staroměstské náměstí je třeba řešit komplexně, město podle něj brzy začne řešit dostavbu za války zničeného východního křídla Staroměstské radnice.

Sloup padl šest dní po vzniku republiky

Mariánský sloup stával na pražském Staroměstském náměstí až do 3. listopadu 1918. Šest dní po vyhlášení republiky ho strhla skupina kolem Franty Sauera ze Žižkova. Se strhnutím pomáhali i hasiči: jedni údajně tahali za lano, druzí je s holemi v rukou jistili před hněvem místních obyvatel, kteří chtěli památku bránit. Pád sloupu tedy nebyl důsledkem spontánního výbuchu hněvu, ale načasované akce.

Dochované části sloupu jsou dnes uloženy v lapidáriu Národního muzea. O moc víc se toho podle historiků umění nedochovalo. „Zobrazení na grafických listech jsou velmi nepřesná a fotografie zhotovené před destrukcí sloupu jsou jen pohledy z dálky nedovolující rekonstrukci detailů,“ upozornilo loni šestadvacet historiků umění v dopise městu a zdůvodnili tím, proč je podle nich umístění repliky na náměstí nevhodné.

Replika sloupu by proto podle nich byla novým vstupem do historického prostředí města a jako taková by měla být posuzována; a podle těchto kunsthistoriků by šlo o „nevěrohodnou, banální atrakci“.