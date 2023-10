Vysokorychlostní trať přetne chatovou osadu a oddělí obec od lesa. Lidé posílají připomínky

Stavba na jih od Brna by podle Správy železnic měla začít v roce 2026. Její součástí bude například tunel u Rajhradu. „Rychlostí 320 kilometrů za hodinu by se lidé mohli svézt na počátku třicátých let,“ avizoval Tittl.

Podobné připomínky se nyní Správě železnic množí. Právě v úseku z Brna do Šakvic jsou totiž s přípravou trati nejdále. Například u zmíněných Vranovic plánují kvůli chráněnému území vybudovat most. „Bude měřit okolo 1300 metrů, bude to jeden z nejdelších mostů, které budeme mít na vysokorychlostních tratích,“ nastínil architekt ze Správy železnic Lukáš Tittl.

Na krajském úřadě se v úterý starostové a starostky ptali i na trať z Brna na Vysočinu. Její stavba má začít později než jižní větev. Trasu nyní kraj přesněji zapracoval do zásad územního rozvoje. „Územní rezervy byly na základě podkladu Správy železnic zpřesněny, zúženy a stávají se návrhovými plochami tak, aby Správa železnic mohla projektovat,“ uvedl jihomoravský radní Martin Maleček (STAN).

V obcích na jih od Brna budou zástupci Správy železnic lidem na otázky odpovídat nejspíš konkrétněji během celého října.

Správa železnic má v plánu, i s napojením na transevropskou dopravní síť, vybudovat celkem pět vysokorychlostních tratí. Další koridor povede například z Prahy přes Brno do Ostravy. Po nových tratích budou moct jezdit vlaky až 320 kilometrů za hodinu. Na těch zrekonstruovaných to bude o něco méně – maximálně dvě stě. Trasa Praha – Brno by tak měla trvat přibližně hodinu, Brno–Ostrava pak 45 minut. O hodinu a půl méně než dosud mají v budoucnu strávit cestující ve vlaku z Prahy do Zlína.