V korupční kauze libereckých dopravců půjde před soud devět lidí a dvanáct firem

K ústeckému krajskému soudu (pobočka Liberec) míří korupční kauza libereckých dopravců. Kvůli údajným manipulacím a korupci při zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) obžaloval státní zástupce devět lidí a dvanáct firem. Viní je z podplácení, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a přijetí úplatku. ČT to sdělila náměstkyně ústecké krajské žalobkyně Kateřina Doušová. Některým obviněným hrozí až dvanáct let za mřížemi.
„Obžaloba byla podána dne 13. 1. 2026 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec na celkem 21 obviněných, z toho 9 fyzických osob a 12 právnických osob,“ uvedla Doušová.
Někteří z obviněných uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou bude ještě schvalovat soud. „Současně byl podán návrh na schválení dohod o vině a trestu uzavřených se třemi obviněnými, a to s jednou fyzickou osobou a dvěma právnickými osobami,“ doplnila Doušová.
Podle mluvčí DPMLJ Martiny Poršové je dopravní podnik v tomto řízení už od roku 2018 v postavení poškozené osoby. „Současné vedení dopravního podniku bude tak jako dosud důsledně hájit veřejný zájem a vymáhat škodu po pachatelích trestné činnosti,“ uvedla dříve Poršová.
Policejní zásah proběhl už v roce 2018
V Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou zasahovala policie v dubnu roku 2018. Tehdy zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.
O rok později NCOZ v podniku zajistila devět autobusů, v souvislosti s kauzou měl dopravní podnik pozastavené i proplacení bezmála 86 milionů korun z evropských dotací.
Dopravní podnik je největší firmou města Liberce, minoritním akcionářem je s 0,38 procenta akcií sousední Jablonec nad Nisou. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení. Podnik vede nové tříčlenné představenstvo, zástupci politiků jsou jen v dozorčí radě.
Kriminalisté zasahovali i na dalších místech
Korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia. Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.
Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel Pavel Šulc (dříve ANO), který s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu, soud ji schválil loni v únoru. Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,21 milionu korun.
Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit sto tisíc korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.