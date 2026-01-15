V korupční kauze libereckých dopravců půjde před soud devět lidí a dvanáct firem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

K ústeckému krajskému soudu (pobočka Liberec) míří korupční kauza libereckých dopravců. Kvůli údajným manipulacím a korupci při zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) obžaloval státní zástupce devět lidí a dvanáct firem. Viní je z podplácení, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a přijetí úplatku. ČT to sdělila náměstkyně ústecké krajské žalobkyně Kateřina Doušová. Některým obviněným hrozí až dvanáct let za mřížemi.

„Obžaloba byla podána dne 13. 1. 2026 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec na celkem 21 obviněných, z toho 9 fyzických osob a 12 právnických osob,“ uvedla Doušová.

Někteří z obviněných uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou bude ještě schvalovat soud. „Současně byl podán návrh na schválení dohod o vině a trestu uzavřených se třemi obviněnými, a to s jednou fyzickou osobou a dvěma právnickými osobami,“ doplnila Doušová.

Podle mluvčí DPMLJ Martiny Poršové je dopravní podnik v tomto řízení už od roku 2018 v postavení poškozené osoby. „Současné vedení dopravního podniku bude tak jako dosud důsledně hájit veřejný zájem a vymáhat škodu po pachatelích trestné činnosti,“ uvedla dříve Poršová.

Za korupci v dopravním podniku uložil soud bývalému libereckému zastupiteli Šulcovi podmínku
Bývalý zastupitel Liberce Pavel Šulc

Policejní zásah proběhl už v roce 2018

V Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou zasahovala policie v dubnu roku 2018. Tehdy zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.

O rok později NCOZ v podniku zajistila devět autobusů, v souvislosti s kauzou měl dopravní podnik pozastavené i proplacení bezmála 86 milionů korun z evropských dotací.

Dopravní podnik je největší firmou města Liberce, minoritním akcionářem je s 0,38 procenta akcií sousední Jablonec nad Nisou. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení. Podnik vede nové tříčlenné představenstvo, zástupci politiků jsou jen v dozorčí radě.

Kriminalisté zasahovali i na dalších místech

Korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia. Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.

Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel Pavel Šulc (dříve ANO), který s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu, soud ji schválil loni v únoru. Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,21 milionu korun.

Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit sto tisíc korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.

Korupční kauza dopravců na Liberecku se rozrůstá. Policie obvinila dalších 17 firem
Regionální autobus

Výběr redakce

Záchranáři se psi nacvičují pomoc z lavin

Záchranáři se psi nacvičují pomoc z lavin

před 5 mminutami
Alianční země posílají vojáky do Grónska

Alianční země posílají vojáky do Grónska

12:10Aktualizovánopřed 13 mminutami
Poslanci interpelují premiéra Babiše

ŽivěPoslanci interpelují premiéra Babiše

14:31Aktualizovánopřed 14 mminutami
Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny

14:17Aktualizovánopřed 20 mminutami
Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

Sněmovna přerušila jednání o důvěře Babišově kabinetu

06:00Aktualizovánopřed 20 mminutami
Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

11:09Aktualizovánopřed 30 mminutami
Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

Rozpočet asi nesplní zákon, je to bezprecedentní, varuje rozpočtová rada

11:53Aktualizovánopřed 42 mminutami
Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

Trump hrozí, že pošle do Minnesoty vojsko

10:17Aktualizovánopřed 45 mminutami

Aktuálně z rubriky Regiony

Bezobslužné prodejny zažívají boom. Ministerstvo prodloužilo program

Bezobslužné obchody se v Česku rychle rozšiřují. Především na venkově, kde nahrazují zaniklé prodejny potravin. Nabízejí nepřetržitý provoz a nižší náklady. Automatizované či hybridní prodejny podporuje také ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s kraji prostřednictvím programu Obchůdek 21+, který je prodloužen až do roku 2028.
před 13 mminutami

Teplický soud zamítl žádost exposlance Feriho o podmíněné propuštění

Bývalý poslanec Dominik Feri zůstává ve vězení, okresní soud v Teplicích totiž ve čtvrtek zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, žádost podal po odpykání poloviny trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Státní zástupkyně ho v úterý obžalovala z dalšího znásilnění.
11:09Aktualizovánopřed 30 mminutami

V korupční kauze libereckých dopravců půjde před soud devět lidí a dvanáct firem

K ústeckému krajskému soudu (pobočka Liberec) míří korupční kauza libereckých dopravců. Kvůli údajným manipulacím a korupci při zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) obžaloval státní zástupce devět lidí a dvanáct firem. Viní je z podplácení, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a přijetí úplatku. ČT to sdělila náměstkyně ústecké krajské žalobkyně Kateřina Doušová. Některým obviněným hrozí až dvanáct let za mřížemi.
před 1 hhodinou

Senior, který napadl Babiše holí, dostal podmínku

Pětašedesátiletý muž, který loni 1. září napadl na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, dostal podmíněný trest. Navíc musí pojišťovně uhradit náklady spojené s ošetřením napadeného politika, které činí okolo tří tisíc korun. Rozhodl o tom nepravomocně soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
před 4 hhodinami

Vrátí se inverze, v neděli má silně foukat

V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, často i mrznoucí. Slunce se ukáže spíše jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu. Postupně zesílí vítr, který v nárazech dosáhne během neděle rychlosti až 70 kilometrů v hodině, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 7 hhodinami

Kaple v Bečově se zbavuje lešení, o Velikonocích přivítá návštěvníky

Víc než šest století stará kaple v Bečově nad Teplou bude znovu přístupná veřejnosti. Právě v ní objevili v roce 1985 kriminalisté pod podlahou zakopaný jeden z největších pokladů Česka – relikviář svatého Maura. Uplynulé dva roky zde pracovali restaurátoři. V klenbě odhalili malbu svatého Matouše. Řešili také, jak se vypořádat s vlhkostí, která vnikala do zdí, či s narušenou statikou stropu. Zatímco lešení zmizí už zítra, malby si návštěvníci prohlédnou až o Velikonocích. Do té doby zůstane kaple nepřístupná.
před 8 hhodinami

Na východě Česka se může tvořit ledovka, varují meteorologové

Ve východní polovině Česka hrozí od středečního odpoledne při mrznoucím dešti ledovka. Zejména v částech Pardubického a Olomouckého kraje se může tvořit i ve čtvrtek dopoledne. Vyplývá to z aktualizované výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při ledovce je podle meteorologů potřeba počítat s problémy v dopravě, opatrní by měli být také chodci.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Předávali si mě jako ošatku, popsal muž záchranu z jeskyně

Jedno špatné došlápnutí v jeskyni Svážná studna v Moravském krasu o víkendu stačilo k tomu, že si zkušený speleolog a také dobrovolný hasič Václav Adamec vyzkoušel fungování záchranného systému z druhé strany. Vysvobodit se ho se zlomenou holení v neděli podařilo po více než dvaceti hodinách. Adamec se nyní zotavuje a o zkušenosti vypráví: „Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal.“
před 19 hhodinami
Načítání...