V Česku se nachází šestnáct nebezpečných skládek. Dvě jsou v Brně, město ale situaci nevidí jako vážnou

Například v Tuřanech je odpad schovaný pod ornicí. Komunální odpad i odpad z průmyslové výroby se tam svážel až do začátku devadesátých let. Místní si na to pamatují. „Vozili to na skládku volně,“ přiblížil obyvatel městské části Tuřany Miloš Keprt.

Podle analýzy odborné firmy je tuřanská skládka jednou ze dvou nejnebezpečnějších na jižní Moravě – kontaminace je tam nad zákonnými limity. Už předchozí posudky z roku 2008 upozorňovaly na dlouhodobý pokles úrovně hladiny podzemní vody a úhrnů srážek. To způsobuje nižší vyluhování kontaminantů, kvůli čemuž se hůř zjišťují rizika – například obsah chlorových nebo aromatických uhlovodíků.

Podobná situace je i v městské části Černovice. Obě skládky se navíc nacházejí nedaleko zdroje podzemní vody.