Inspekce nařídila omezit provoz skládky Celio. Nebezpečný odpad může působit stovky metrů daleko

Do případu skládky severočeské firmy Celio u Litvínova se vložila také Inspekce životního prostředí. Nařídila omezit její provoz. Policie do minulého týdne stíhá devět lidí za to, že nechali bez řádné likvidace na skládce zahrabat sudy s nebezpečnými látkami, včetně vysoce hořlavého styrenu.