Americký výrobce čipů Onsemi zvažuje v Rožnově pod Radhoštěm investici dvou miliard dolarů

Investice do výroby čipů by podle starosty mohla přinést městu rozvoj, přilákat nové obyvatele i zvýšit životní úroveň občanů. „Rožnov má 16 500 obyvatel, desetiletí zpátky měl 18 tisíc, takže pro nás to není žádný strašák. Počítáme, co udělá asi tisíc zaměstnanců. Očekáváme, že zhruba třetina by se mohla chtít zabydlet v Rožnově, předpokládáme, že dvě třetiny budou v okolí, nebo případně dojíždět,“ uvedl.

„Tato investice se nejen částkou, ale svým významem, svým dopadem na evropský průmysl, svým celosvětovým přesahem může stát jednou z nejvýznamnějších investic, kterou kdy Česká republika udělala,“ uvedl Síkela. Pro město by to podle starosty Kučery byla příležitost k rozvoji.

Starosta dodal, že město bude chtít znát veškeré podrobnosti – například jaká by byla nutná kapacita ve školách, kolik by bylo potřeba bytů, ale i dopad na dopravu. „Máme výhodu v tom, že zpracováváme nový územní plán a chystáme více lokalit, které by mohly sloužit jako bydlení, zázemí služeb pro naše obyvatele i obyvatele přicházející,“ doplnil Kučera.

„Je to snová příležitost, nechtějí stavět na zelené louce, ale využívají brownfieldů, chtějí stavět uprostřed areálu a do výšky, za nás je to to nejlepší, co se při rozšiřování výroby může stát,“ uvedl starosta. Pokud se rozhodne o investici v Rožnově, nová výroba by mohla začít do dvou let.

Přes dva tisíce zaměstnanců v Česku

Onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví, čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích.

Onsemi má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je právě v Rožnově v areálu bývalé Tesly, má asi dva tisíce zaměstnanců.

Mateřská společnost, která má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně, si vyrábí více než polovinu čipů sama. Investovala do uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku, produkuje jak surové materiály, tak hotové čipy.