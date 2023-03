Západ chce vrátit výrobu čipů domů. I Česko by z toho mohlo těžit

V podstatě celý únor se v kolínském závodě automobilky Toyota nevyrábělo. Na vině byla pozastavená dodávka čipů. U nových vozů ovládají prakticky všechno od řízení přes okénka po světla.

Šlo o konkrétní hmatatelný dopad globální situace s čipy na český průmysl. Podle mluvčího Toyoty bude ambicí podniku nahradit výpadek výroby vozů v dalších měsících. Pro zákazníky to znamená, že na nové vozy budou muset čekat měsíce, či dokonce roky.

Podle oborového sdružení výrobců automobilového průmyslu AutoSAP to pro celé odvětví znamená citelné ztráty. „Vidíme, že jenom v únoru, kdy došlo k zastavení kolínského závodu a k výpadkům v závodech ostatních značek, přišla Česká republika o výrobu minimálně pětadvaceti tisíc vozidel, což vyjádřeno řečí čísel je ztráta zhruba 10 miliard obratu,“ říká ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl s tím, že podobné výpadky jsou realitou několika posledních let a jen tak brzy se to nezmění.

Globalizace má na svědomí postupný přesun výroby křemíkových polovodičů s elektrickými obvody z dříve tradičních západních zemí do jihovýchodní Asie. Důvodem je zejména stěhování řady jiných výrob, které čipy potřebují, do Asie.

Zatímco v roce 1990 se v USA a v Evropě vyráběly dvě třetiny světové produkce čipů, nyní jde jen o třetinu. Naopak země jako Čína a Tchaj-wan změnily podíl z nuly v roce 1990 na dnes asi třetinu světové kapacity výroby čipů. Dojde-li z různých příčin (covidové lockdowny nebo projevy protekcionismu) k narušení globálních dodavatelských řetězců, je to problém.