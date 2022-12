Evropská unie chce do roku 2030 vyrábět nejméně pětinu všech čipů na světě

Ministři unijních zemí se shodli na společném přístupu k návrhu, jehož cílem je přivést do tohoto odvětví v EU v příštích letech až 43 miliard eur (více než bilion korun) veřejných a soukromých investic. Oznámilo to nynější české předsednictví Rady EU. Konečnou podobu normy označované jako Chips Act budou v příštím roce státy dojednávat s europoslanci.

V souvislosti s pandemií covidu-19 a prudkým růstem poptávky za pokrizového oživení výroby se některá odvětví musejí vyrovnávat s nedostatkem čipů, při jejichž dovozu jsou evropské země závislé především na Spojených státech, Tchaj-wanu či dalších asijských zemích. Evropská komise proto letos v únoru přišla s návrhem, který má tuto závislost zásadně snížit.

Evropa chce předejít budoucímu nedostatku

„Čipy patří k nejdůležitějším rychle se vyvíjejícím technologiím dneška, ale EU v současnosti nemá dostatečnou kapacitu k navrhování a výrobě vlastních vyspělých a pokročilých čipů,“ uvedl český ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN), který čtvrteční jednání zástupců unijních vlád řídil. „Nařízení pomůže zajistit dodávky čipů důležitých pro autoprůmysl či energetiku a předejít jejich nedostatku v budoucnu,“ uvedl později na Twitteru.

„Během pár let se v Evropě bude vyrábět pětina všech čipů,“ uvedl také na Twitteru poradce ministra Tomáš Prouza, který je zároveň prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Dotáhnout dohodu o podpoře výroby čipů v Evropě bylo jednou z hlavních priorit českého předsednictví. A dnes se to @JozefSikela povedlo. Během pár let se v Evropě bude vyrábět pětina všech čipů a už nikdy nebudou muset evropské továrny zavírat jen proto, že nedorazí čipy z Asie. pic.twitter.com/aOUj3izNe0 — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) December 1, 2022

Ministři se shodli na tom, že by EU měla investovat do vývoje a výroby polovodičů na svém území tak, aby do roku 2030 její produkce tvořila nejméně pětinu světového trhu. V současnosti je to desetina.

Unie bude podle ministrů 3,3 miliardy eur investovat v rámci iniciativy nazvané Čipy pro Evropu zaměřené na podporu tvorby nových technologií, výzkumu a vývoje. Další peníze mají jít na podporu soukromých investic při zajišťování dostatku polovodičů pro členské země. EU chce také lépe monitorovat případný nedostatek polovodičů a efektivněji koordinovat reakci v krizových situacích.