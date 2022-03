S válkou na Ukrajině se zastavila půlka světové produkce neonu potřebného k výrobě čipů

Ceny zvyšuje také pandemie

Čipů je přitom nedostatek i v současnosti v souvislosti s pandemií koronaviru, která mimo jiné zvýšila poptávku po mobilních telefonech, laptopech a později i automobilech. Jejich nedostatek již donutil některé firmy omezit výrobu. Odhady, kolik neonu mají výrobci integrovaných obvodů na skladech, se výrazně liší. Pokud se však konflikt protáhne, může to výrobu negativně ovlivnit, varoval analytik společnosti CFRA Angelo Zino.

Podle Bondarenkové se ceny neonu, které již byly pod tlakem kvůli pandemii nemoci covid-19, od prosince zvýšily až o pět set procent. Podle čínských médií cena neonového plynu v Číně vzrostla od října do konce února čtyřnásobně.

S výrobou by mohly začít noví dodavatelé po celém světě. Její spuštění by však trvalo devět měsíců až dva roky, uvedl marketingový ředitel společnosti Supplyframe, která poskytuje informace o trhu podnikům v elektronickém sektoru, Richard Barnett. Zino dodal, že společnosti možná nebudou ochotné do tohoto procesu investovat, pokud bude krize v dodávkách považována za dočasnou.