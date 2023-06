Problémy s bydlením by pomohla řešit decentralizace úřadů, řekl při návštěvě Prahy Pavel

Státní správa by se podle prezidenta Petra Pavla měla decentralizovat. Domnívá se, že radnice by dokázaly leccos vyřizovat lépe a rychleji než centrální instituce. Řekl to na závěr oficiální návštěvy Prahy. V jejím druhém dnu navštívil například staveniště metra D, prohlédl si nízkoprahové centrum Jahoda, zúčastnil se také debaty na téma dostupnosti bydlení, což je v metropoli velký problém.