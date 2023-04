V Brně se v pondělí otevře nový tramvajový tunel. Linka číslo 1 se vrátí na svou trasu

Cestujícím z Bystrce směrem do Pisárek a na Mendlovo náměstí se výrazně uleví, protože od ledna 2021 museli u Vozovny Komín přesedat na autobus a cestovní doba tak byla především ve špičce výrazně delší.

„Linka 1 se vrací do své původní trasy z Řečkovic až na Ečerovu do Bystrce. Linka 3 zůstává na své trase z Rakovecké na Starou osadu, ale v pracovních dnech večer a v nepracovních dnech ráno a večer nepojede až na Rakoveckou, ale jen do smyčky Vozovna Komín,“ řekl Seitl. V ranní špičce naopak některé spoje pojedou jako posilové v Bystrci až na Ečerovu.