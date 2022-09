Brněnské „metro“ je v provozu. Podzemní tramvaje však jezdí ke kampusu zatím jen na zkoušku

Trať, která odbočuje z bohunické tratě za zastávkou Osová, se staví od konce roku 2019 a stojí 1,4 miliardy korun. Umožní rychlejší a komfortnější cestování do oblasti, kde je univerzitní kampus, nákupní centrum a sídlo řady firem a denně do ní dojíždí desítky tisíc lidí. Možná ještě v předstihu by se mohl pro cestující z trolejbusů a autobusů otevřít částečně přestupní terminál, který vznikl na nové tramvajové konečné.

Tramvaj bude zároveň sloužit obyvatelům, kteří se v budoucnu nastěhují do nového sídliště v takzvané Západní bráně, což je místo u Jihlavské ulice. V budoucnu by tam měly vzniknout byty pro tisíce lidí včetně školy a školky.

Obyvatelé nové brněnské čtvrti by měli využívat zastávku, která je v podzemí právě mezi Osovou a Nemocnicí Bohunice. Sídliště se však zatím nestaví. „Nicméně zastávka je plně připravená k tomu, aby se dala používat. Kdy se tak stane, nevíme,“ řekl Havránek.

Na trať můžou jenom obousměrné tramvaje

Po nové trati bude jezdit linka 8, která tak nebude mít ani jednu konečnou zastávku zakončenou smyčkou, ale takzvanou úvratí. Kvůli tomu jsou potřeba obousměrné tramvaje. Brno jich má dostatek a zároveň už obdrželo první z pěti nových vozidel Škoda ForCity Smart 34. Jedna, možná dvě tramvaje by měly začít vozit cestující od prvních dnů provozu, do konce března jich má dostat podnik pět.