V roce 2020 by měli Brňané dojet tramvají až k univerzitnímu kampusu. Město vybírá firmu, která trať postaví

Tramvajovou dopravu využívá v Brně denně průměrně 580 tisíc lidí. Jedenáct pravidelných linek je rozváží na osmnáct různých konečných zastávek. Za rozvinutou sítí stojí přes sto let práce. „V roce 1900 tady byly jen dvě koleje, jezdila po nich tramvaj s bílým označením, protože tehdy se značily linky barevnými terči, a je to dnešní jednička, která z Králova Pole přes to nádraží jela do Pisárek,“ popsal člen Tramvaj klubu Brno Ivan Nedělka.

Kromě ní jezdila ještě druhá linka na Ústřední hřbitov. Do tří let pak vznikla základní kostra tramvajové dopravy. Nově tak linky jezdily do Zábrdovic nebo Komárova. Vedle prodlužování se některé tratě i zkracovaly, nebo dokonce měnily směr. „Stávající trasa nevyhovovala třeba sklonově, anebo byla úzká ulice. A příkladem toho je Mendlovo náměstí, kde byla vedená tramvaj přeložena do nově vybudovaného bulváru Veletržní,“ vysvětlil Ivan Nedělka.

Největší rozvoj tramvajové sítě začal v 70. až 80. letech v souvislosti s výstavbou sídlišť. Nové tratě vedly do Bohunic, Líšně nebo třeba do Starého Lískovce. Zatím poslední novostavba byla v roce 2004, kdy město prodloužilo trasu osmičky.