Reportéři ČT: Likvidace sudů s toxickými látkami je v nedohlednu. S nástupem jara riziko požáru roste

Část skládky Celio, na které leží toxické sudy, je dnes jedním z nejhlídanějších míst v Česku. Ohrazuje ho vysoký plot a neustále je pod dohledem policejních kamer. „Plot je zabezpečením místa činu Policií České republiky. To je to místo, kam ani my už dál nesmíme,“ popsal ředitel strategického rozvoje firmy Celio Karel Šašek. Stovky tun zrezivělých sudů leží za plotem už několik let. Obsahují styrenové smoly, které jsou extrémně hořlavé, jejich skládkování je nezákonné. Na povrchu haldy na skládce je možné pozorovat jenom část sudů, většina z nich leží pod zemí. Policisté už kvůli nezákonnému uložení sudů obvinili tehdejší manažery skládky. Za obecné ohrožení a další trestné činy jim hrozí až patnáct let vězení. Stíhání čelí také majitel skládky – firma Celio. „V tomto případě je obecné ohrožení dovozováno z rizika zahoření této skládky a následků spojených se zahořením, neboť styren je poměrně toxická látka. V krajním případě by se jednalo i o ohrožení života,“ sdělil dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

V těsné blízkosti skládky je město Most, několik dalších obcí, rekreační oblast kolem jezera i chemička. Na skládce přitom už v minulosti několikrát hořelo. Požáry podle policie ohrozily areál, ve kterém se toxické sudy nacházejí. Hrozbou přitom nejsou jenom požáry, ale také to, že z poškozených sudů unikají nebezpečné látky do půdy. „Bohužel kolegové konstatovali, že dochází k uvolňování obsahu sudů,“ řekl ředitel odboru České inspekce životního prostředí Lukáš Kůs. O situaci na skládce štáb ČT natáčel už loni, od té doby se ale nic nezměnilo. Úředníci a politici se mezitím přou, kdo nese vinu za to, že sudy s nebezpečným odpadem stále nezmizely. „Zatím ještě nikdo nebyl schopný říct, aby se sudy odvezly a jakým stylem se budou likvidovat. Já jsem asi naivně čekal, že to vyřeší ministerstvo životního prostředí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). „Odvětit bych mohl úplně stejně. Ministerstvo nemůže rozhodnout, jak se mají věci technicky řešit. Můžou to skutečně provést pouze dva subjekty, a to obec s rozšířenou působností a krajský úřad,“ reagoval ředitel sekce ministerstva životního prostředí David Surý.

Celio chce sudy uzavřít do sarkofágu Plán na zabezpečení sudů přitom existuje. Připravila ho sama společnost Celio, přestože ji policie stíhá za to, že současnou situaci společně s ostatními obviněnými zavinila. „Bereme to, co se tady stalo, a přijímáme za to samozřejmě odpovědnost,“ uvedl ředitel strategického rozvoje firmy Celio Karel Šašek. Nejnebezpečnější styreny podle plánu nechá firma Celio spálit. Ty méně nebezpečné chce ponechat na skládce a uzavřít je do betonového sarkofágu. Plán za desítky milionů korun schválil krajský úřad s Inspekcí životního prostředí. „Sarkofág si představme jako betonovou vanu. Sudy budou umisťovány tak, aby byly obsypány popílkem s cementem zabraňujícím případným pohybům sudů,“ přiblížil Kůs. Odpad by měl z kraje zmizet, říkají starostové s hejtmanem Jenže i když ústečtí krajští úředníci s postupem souhlasili, hejtman a další politici se staví proti. „Jsme odkladiště celé České republiky. Vozí nám sem odpad a pak nám tu zůstává a naši lidé nemohou klidně spát, protože vědí, že za humny mají takovouhle látku,“ řekl Schiller. „My bychom byli samozřejmě nejradši, aby odpad zmizel z Mostecka a z Ústeckého kraje, protože tady ani nevznikl,“ uvedl primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST).

„Krajský úřad v zásadě svým rozhodnutím legalizoval trestnou činnost, dal postupu, že zůstane tento odpad v Litvínově, zelenou. A to se nám nelíbí,“ řekla starostka Litvínova Kamila Bláhová (ANO). Karel Šašek z firmy Celio tyto obavy chápe. „Na druhou stranu děláme vše pro to, abychom právě rizika nebezpečnosti minimalizovali až k nule,“ řekl. Další krok musí učinit litvínovský stavební úřad Výstavbu sarkofágu musí ještě povolit stavební úřad v Litvínově, který rozhodnutí odložil. Kvůli této situaci vázne i vyšetřování trestní kauzy. Dokud totiž nebude jasné, kam sudy bezpečně uložit, policisté je nemohou zkoumat. Jenže zatímco se politici s úředníky dohadují, hrozba katastrofy na skládce Celio kvůli oteplování výrazně narůstá. „Riziko se stoupající teplotou okolí může být velmi, velmi vážné. Samozřejmě je největší riziko v těkání látek ze sudů, tím se zvyšuje riziko případného požáru, v krajní situaci výbuchu. V současné chvíli je nutné a nezbytné sudy, které jsou v tělese skládky, zabezpečit,“ apeloval Kůs. Na skládku se sudy dostaly z Nelahozevsi. Ale ne všechny Rezavé sudy se styrenem však neohrožují pouze lidi na severu Čech. Na skládku u Mostu dotupovaly z Nelahozevsi. Ale zdaleka ne všechny. Zbytek leží v katastru středočeské obce, pár set metrů od Vltavy. Zatímco na skládce Celio jsou přísně střežené, v Nelahozevsi jsou volně přístupné. „Tady chodí rodiny s pejsky, s dětmi, kdokoliv sem může vběhnout,“ popsal situaci místostarosta Nelahozevsi Zdeněk Schneider. Nebezpečné sudy se v Nelahozevsi ocitly v 60. až 80. letech minulého století jako odpad výroby v tehdejší chemičce Kaučuk z blízkých Kralup nad Vltavou. Stát se tento extrémně nebezpečný odpad zavázal ekologicky zlikvidovat, zakázka vypsaná ministerstvem financí se rozběhla v roce 2016.