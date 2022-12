Zabezpečení toxického odpadu na skládce u Mostu. Sudy skončí v betonovém sarkofágu

Na místě, kam rok nikdo nesměl, je asi devět tisíc sudů se styrenovými smolami. Vedle nich nebezpečnou skládku čistí, potřebují tam vytvořit místo.

„V tělese skládky bude vystaveno speciální zařízení. Bude to spodní část betonového sarkofágu,“ vysvětluje ředitel pro strategický rozvoj společnosti Celio Karel Šašek. Do něj by měli sudy schovat. Ještě před tím by ale pracovníci ve speciálních oblecích měli všechny otevřít a zjistit, zda látka v nich je tekutá. Pak bude možné ji zlikvidovat.

Pracoviště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a nebude tam povoleno jíst, pít a kouřit. Zatím leží sudy pod hromadou odpadu, nově obehnané plotem a hlídané policejními kamerami.