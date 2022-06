Na skládce u Mostu jsou tuny nebezpečného odpadu. Úředníci řeší, co s ním

Na skládce Celio u Mostu se nachází tuny nebezpečné látky a otázkou zůstává, co se s ní bude dít dále. Majitel má už rozbor, z nějž plyne, že odvoz většiny materiálu by byl složitý. Rozhodnutí je tak na úřednících. V případě požáru by se lidé z okolí dostali do ohrožení života. Za nedovolené ukládání chemikálií obvinili policisté manažery dvou firem.