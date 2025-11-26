Meteorologové varují před náledím na západě Čech


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.

Čerstvou sněhovou pokrývku očekávají meteorologové nejenom na horách, ale i v nižších a středních polohách. „Sněžení bude slábnout a ustávat na východě území během večera, na severu Čech a Jesenicku k ránu,“ uvedli.

Sněžení sice k večeru ustane, meteorologové ale varují řidiče před tvorbou náledí. „V noci na čtvrtek a především ve čtvrtek ráno se při poklesu teploty povrchů pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky, a to zejména při protrhávání oblačnosti a slabším větru,“ informoval ČHMÚ. Plošně především na západě Čech.

Sníh od středečního rána opět na řadě míst komplikuje dopravu. Přibylo nehod. Silničáři vyzývají řidiče k opatrnosti. Většina silnic je sjízdných. Pro nákladní dopravu je kvůli sněhu od rána uzavřený úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí, respektive když během dne taje sníh a večer začne zase mrznout. Zjednodušeně, když voda zmrzla, byla už na zemi, proto se jedná o náledí.

Pro vznik ledovky jsou naopak důležité správné podmínky už ve výšce. V atmosféře totiž musí být vrstva teplého vzduchu. Tam sněhové vločky roztají a stanou se z nich dešťové kapky. Ve studeném vzduchu se pak kapky rychle podchladí, mají teplotu pod nulou, ale už nestihnou ztuhnout.

Při dopadu na podchlazený povrch se pak taková kapka rozstříkne a rozlije do všech stran a okamžitě zmrzne. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led i několik centimetrů.

Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

před 5 mminutami
Výkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

ŽivěVýkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

10:01Aktualizovánopřed 10 mminutami
USA zvýší vstupné do národních parků pro cizince

USA zvýší vstupné do národních parků pro cizince

před 1 hhodinou
Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

Přestane bojovat a nezabere další území, popisuje Trump případné „ústupky“ Ruska

01:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

před 1 hhodinou
EU dosáhla dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček. Míří proti množírnám

EU dosáhla dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček. Míří proti množírnám

před 1 hhodinou
Ruský útok na Záporoží zranil 19 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Ruský útok na Záporoží zranil 19 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

před 1 hhodinou
Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

08:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš představí odpoledne prezidentu Petru Pavlovi personální nominace na ministry vznikající společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam v úterý večer schválili lídři zúčastněných stran na koaliční radě. Jména nezveřejnili s tím, že je Babiš nejprve předloží prezidentovi.
před 5 mminutami

ŽivěVýkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

Hnutí ANO předpokládá, že rozpočet na příští rok bude muset připravit až nastupující vláda. Podle vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů je návrh kabinetu v demisi Petra Fialy (ODS) nereálný a není možné ho opravit. Fiala ho ve sněmovně bránil. Kroky vznikající koalice mají podle něj odvést pozornost od střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). „To je ta skutečná podstata všech těch tanců a výkřiků ke státnímu rozpočtu,“ podotkl .
10:01Aktualizovánopřed 10 mminutami

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
před 20 mminutami

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW.
před 1 hhodinou

Prezidentova příležitost je před jmenováním premiéra, podotýká Rychetský

Prezident Petr Pavel nemá žádný prostor nejmenovat šéfa ANO Andreje Babiše premiérem, zmínil bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský v 90' ČT24 moderované Jakubem Musilem. Zároveň ale mluví o ostudě, když se předsedou vlády stane obžalovaný člověk. Podotkl také, že možnost odmítnout už jmenovanému premiérovi nějakého ministra je velmi malá.
před 1 hhodinou

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
před 2 hhodinami

ŽivěSenát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana

Senát projedná nominace dvou kandidátů na dětského ombudsmana či ústavní novelu, která by měla umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Horní komora by se měla zabývat také úpravou pravidel svého jednání kvůli elektronizaci tvorby zákonů. ANO neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství.
před 2 hhodinami

Z paralýzy zpět do rutiny. Krizoví interventi pomáhají školám řešit tragické situace

Téměř rok funguje na jihu Moravy speciální tým krizových školních interventů. Od září jej oficiálně financuje kraj. O komplexní bezplatnou pomoc může při tragických událostech požádat každý ředitel jihomoravské školy. Ministerstvo vnitra společně s resortem školství plánují po vzoru Jihomoravského kraje vytvořit v rámci programu Bezpečné dětství tři podobné celorepublikové týmy financované ze státního rozpočtu. Různým způsobem už pracují takové skupiny i v dalších regionech.
před 5 hhodinami
Načítání...