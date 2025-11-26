Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
Čerstvou sněhovou pokrývku očekávají meteorologové nejenom na horách, ale i v nižších a středních polohách. „Sněžení bude slábnout a ustávat na východě území během večera, na severu Čech a Jesenicku k ránu,“ uvedli.
Sněžení sice k večeru ustane, meteorologové ale varují řidiče před tvorbou náledí. „V noci na čtvrtek a především ve čtvrtek ráno se při poklesu teploty povrchů pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí, případně zmrazky, a to zejména při protrhávání oblačnosti a slabším větru,“ informoval ČHMÚ. Plošně především na západě Čech.
Sníh od středečního rána opět na řadě míst komplikuje dopravu. Přibylo nehod. Silničáři vyzývají řidiče k opatrnosti. Většina silnic je sjízdných. Pro nákladní dopravu je kvůli sněhu od rána uzavřený úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.
Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí, respektive když během dne taje sníh a večer začne zase mrznout. Zjednodušeně, když voda zmrzla, byla už na zemi, proto se jedná o náledí.
Pro vznik ledovky jsou naopak důležité správné podmínky už ve výšce. V atmosféře totiž musí být vrstva teplého vzduchu. Tam sněhové vločky roztají a stanou se z nich dešťové kapky. Ve studeném vzduchu se pak kapky rychle podchladí, mají teplotu pod nulou, ale už nestihnou ztuhnout.
Při dopadu na podchlazený povrch se pak taková kapka rozstříkne a rozlije do všech stran a okamžitě zmrzne. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led i několik centimetrů.
Zdroj: ČT24