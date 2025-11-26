V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení, provoz na koridoru je zastavený


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

V Roudnici nad Labem v noci na středu nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ) rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve středu ve večerních hodinách. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusy z Prahy do Ústí nad Labem, z Prahy do Lysé nad Labem a také v úseku Hrobce - Roudnice nad Labem - Hněvice.

Nehoda se stala v úterý před půlnocí. „Správa železnic tento případ vyšetřuje a následně proběhne oprava trakčního vedení,“ sdělil dopravce. SŽ v noci uvedla, že prvotní výhled na obnovení provozu je ve středu ve 20:00.

Stejná situace se v Roudnici nad Labem už vícekrát opakovala, naposledy v sobotu. V Roudnici se opravuje Špindlerův most, který vede přímo nad hlavní železniční tratí. Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška.

Aby bylo možné na opravě mostu bezpečně pracovat a zároveň zachovat provoz vlaků, vznikl takzvaný neutrální úsek bez napětí, který je ale kvůli prostorovým možnostem kratší než obvykle. Z toho důvodu musely být podle projektu použity takzvané hákovnice, což jsou bezpečnostní prvky, které se zavěšují na troleje, a v situaci, kdy strojvedoucí zapomene stáhnout sběrač, ochrání pracovníky stavby před úrazem elektrickým proudem.

Provoz na koridoru v Lipníku je po krádeži kabelů obnoven
Železnice v Lipníku nad Bečvou

Stávající technické řešení navrhl projektant investora a jiný postup než využití hákovnic nebyl možný. Proto Správa železnic zavedla ještě nadstandardní opatření, na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.

Opatření byla přímo na místě projednána s Federací strojvůdců, přesto se objevují případy, kdy nejsou respektována. Kvůli opakovaným mimořádným událostem Správa železnic objednala nová výluková návěstidla se zábleskovými světly, která zvyšují viditelnost výstrahy.

Most v Roudnici je kvůli opravám uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu. Rekonstrukce skončí příští rok na podzim.

Z paralýzy zpět do rutiny. Krizoví interventi pomáhají školám řešit tragické situace

Téměř rok funguje na jihu Moravy speciální tým krizových školních interventů. Od září jej oficiálně financuje kraj. O komplexní bezplatnou pomoc může při tragických událostech požádat každý ředitel jihomoravské školy. Ministerstvo vnitra společně s resortem školství plánují po vzoru Jihomoravského kraje vytvořit v rámci programu Bezpečné dětství tři podobné celorepublikové týmy financované ze státního rozpočtu. Různým způsobem už pracují takové skupiny i v dalších regionech.
před 1 mminutou

Turek je mezi kandidáty na ministra, naznačil Koten

Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi kandidáty na post ministra. „Motoristé celou dobu na nominaci trvali. Já to beru jako stabilní postoj a uvidíme, jak se k tomu postaví pan prezident (Petr Pavel),“ přiblížil Koten. Ministr zahraničí v demisi a poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS) reagoval, že se Česko z jeho pohledu „posune z jasného principiálního postoje, který hájí bezpečnost České republiky“. Upozornil také na absentující zmínku o Rusku v programovém prohlášení možné vlády. Debatou v Událostech, komentářích provázela Barbora Kroužková.
před 6 hhodinami

Plné výdejní boxy lákají zloděje

Sezóna obchodníků vrcholí a s blížícími se Vánoci jsou často do posledního místa zaplněné samoobslužné výdejní boxy. A častěji také lákají zloděje. Podle kriminalistů například na jihu Čech loupeží oproti loňsku výrazně přibylo, dopadení lupiče ale bývá díky kamerovým záznamům rychlé. E-shopy navíc lidem vrací peníze nebo odesílají nové zboží. Zákazníky případy krádeží neodrazují a naopak klesá počet těch, kteří volí doručení na adresu.
před 9 hhodinami

Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila jména kandidátů na ministry

Koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý odpoledne schválila personální nominace na ministry. Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš je ve středu odpoledne předá prezidentovi. Konkrétní jména nezazněla. Poslanec SPD Radek Koten ale večer v ČT naznačil, že Filip Turek (Motoristé) je mezi finálními kandidáty na post ministra. Podle Babiše sestavování vlády pokračuje podle plánu. Doufá, že se bude moci jako premiér zúčastnit summitu Evropské unie 18. prosince. Hlasování o důvěře by podle něj mohlo být v lednu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Pokladník Pražského hradu získal podvodem se vstupenkami přes milion korun

Více než milion korun získal podvodem pokladník na Pražském hradě. Za plnou cenu prodával návštěvníkům zvýhodněné vstupenky. Za získané peníze nakupoval například autogramy slavných osobností. Ty propadly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabízel je v elektronických aukcích – velká část z nich skončila právě v úterý.
před 10 hhodinami

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Vlivní podnikatelé a jejich zájmy. Reportéři ČT mapovali sponzory Motoristů

Novým ministrem životního prostředí má být šéf Motoristů Petr Macinka. Ještě ani nebyl jmenován a už jsou proti němu demonstrace. Vadí, že zpochybňuje vliv člověka na klimatickou změnu, i to, jaké mají Motoristé sponzory. Ti totiž vykazují zájmy právě v oblasti životního prostředí. Mezi výraznými podporovateli strany je i podnikatel Richard Chlad, který udržoval kontakty s postavami z českého podsvětí, jako byl třeba Radovan Krejčíř. Pro Reportéry ČT natáčela Jana Neumannová, Adéla Paclíková a Dalibor Bártek.
před 15 hhodinami
