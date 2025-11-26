V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení, provoz na koridoru je zastavený

V Roudnici nad Labem v noci na středu nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ) rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve středu ve večerních hodinách. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusy z Prahy do Ústí nad Labem, z Prahy do Lysé nad Labem a také v úseku Hrobce - Roudnice nad Labem - Hněvice.
Nehoda se stala v úterý před půlnocí. „Správa železnic tento případ vyšetřuje a následně proběhne oprava trakčního vedení,“ sdělil dopravce. SŽ v noci uvedla, že prvotní výhled na obnovení provozu je ve středu ve 20:00.
Stejná situace se v Roudnici nad Labem už vícekrát opakovala, naposledy v sobotu. V Roudnici se opravuje Špindlerův most, který vede přímo nad hlavní železniční tratí. Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška.
Aby bylo možné na opravě mostu bezpečně pracovat a zároveň zachovat provoz vlaků, vznikl takzvaný neutrální úsek bez napětí, který je ale kvůli prostorovým možnostem kratší než obvykle. Z toho důvodu musely být podle projektu použity takzvané hákovnice, což jsou bezpečnostní prvky, které se zavěšují na troleje, a v situaci, kdy strojvedoucí zapomene stáhnout sběrač, ochrání pracovníky stavby před úrazem elektrickým proudem.
Stávající technické řešení navrhl projektant investora a jiný postup než využití hákovnic nebyl možný. Proto Správa železnic zavedla ještě nadstandardní opatření, na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.
Opatření byla přímo na místě projednána s Federací strojvůdců, přesto se objevují případy, kdy nejsou respektována. Kvůli opakovaným mimořádným událostem Správa železnic objednala nová výluková návěstidla se zábleskovými světly, která zvyšují viditelnost výstrahy.
Most v Roudnici je kvůli opravám uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu. Rekonstrukce skončí příští rok na podzim.