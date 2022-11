U Nelahozevsi leží sudy s jedovatou chemikálií

Sudy jsou plné styrenových smol. Zatímco v Mostě je hlídá policie, v Nelahozevsi kolem nich lidé chodí na procházky. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera (za Pro Nelahozeves) je viditelné, jak z jednoho z nich něco vytéká.

Skládka v Nelahozevsi vznikala v sedmdesátých letech. Tehdy tam sudů bylo 23 tisíc. Roky leží na kopci, pod ním zarůstají na zahradách studny – lidé se je totiž bojí používat.

Na skládce Celio u Mostu sudy zasypali. Neustále je tam navíc policejní hlídka a na místo míří termokamera. Kdyby začaly sudy hořet, lidé v okolí by byli v ohrožení života.

Úřady chtějí po majiteli skládky, aby navrhl, jak sudy s nebezpečnou látkou zlikvidovat. Část navrhuje ukrýt v sarkofágu. „Vytvořili bychom speciální zařízení, kde by byl rošt a ty sudy by byly proraženy a ta tekutá část sudů by vytekla,“ řekl už v říjnu ředitel Celio pro strategický rozvoj Karel Šašek.

V Nelahozevsi je zatím provizorní oplocení a sudy vykukující z hlíny zakryla plachta. Řešení se teprve hledá. „Ministerstvo financí v současné době intenzivně připravuje zadání dvou veřejných zakázek, a to za prvé na dodavatele dočasného uzavření skládky a za druhé na dodavatele monitoringu,“ sdělil mluvčí resortu Filip Běhal.

„Mně to přijde, jako když si na to prostě všichni zvykli, že tady máme kontaminované studny, osm set metrů odsud máme povodí Vltavy,“ poznamenal místostarosta Schneider.

Manažeři skládky Celio v Mostě přitom oslovili firmy, které by dokázaly styrenové smoly spálit. Většina odmítla s tím, že sudů je moc.