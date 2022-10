První trest v kauze Celio: Bývalý ředitel skládky dostal podmínku a musí zaplatit milion korun

„Obviněný se odsuzuje k odnětí svobody v trvaní tří let. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu pěti let. Výše peněžitého trestu činí jeden milion korun,“ stojí v rozhodnutí soudu, který má Česká televize k dispozici. Konečný má také na deset let zákaz činnosti v oblasti nakládání s odpady.

Bývalý ředitel skládky Celio René Konečný byl jedním z devíti lidí, které v lednu začala policie v případu stíhat. Šest z nich poslal soud na začátku roku do vazby, jako prvního právě Konečného. Server Seznam Zprávy následně v dubnu s odkazem na advokáta jedné ze dvou obviněných firem napsal, že se Konečný rozhodl s policií spolupracovat. Dohodu o vině a trestu, kterou nyní soud potvrdil, se státním zástupcem uzavřel na konci srpna.

V kauze jde o uložení vysoce nebezpečného odpadu na skládce firmy Celio v Litvínově. Česká inspekce životního prostředí na místě loni v létě našla sudy s vysoce hořlavými styreny, které tam byly převezeny z prostor Kaučuku Kralupy v Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Podle serveru Seznam Zprávy nabídla nejnižší cenu a zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje.