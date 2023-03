Vzorky odebrané dva dny po havárii byly v pořádku, řekl u soudu technolog firmy Energoaqua

Svědek Vetyška uvedl, že měl na starosti úpravu všech kyanidových vod, které do čističky firmy Energoaqua přitékaly. „Poslední úpravu těchto vod jsem prováděl v červnu 2020,“ řekl Vetyška. Vyčištěné kyanidové vody byly podle něj z čistírny do toku naposledy před havárií vypuštěny 3. června, havárie se stala 20. září.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn asi 40 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Proč byl ve vzorcích vody odebraných pracovníky České inspekce životního prostředí (ČIŽP) u odvaděče firmy den po otravě naměřen nadlimitní výskyt kyanidů, si Vetyška nedokáže vysvětlit. Zjištěné zvýšené hodnoty kyanidů v kalech pod výpustí podle něj způsobilo špatné dávkování koagulantu, tedy srážedla, které poté v podniku upravili.

Kyanidové vody podle Vetyšky dodávala do společnosti Energoaqua k vyčištění pouze firma Liss, a to v kontejnerech. Kyanidová voda se následně uchovávala v jímkách, kde ji Vetyška chemicky upravoval. Až když bylo množství kyanidů a chloru v této vodě pod stanovenými limity, přečerpával ji do čistírny k dalšímu zpracování, vyplývá z technologovy výpovědi.

Svědek odmítl, že by mohly být přijaty kyanidové vody, aniž by o tom věděl. Odpadní vody z areálu Tesly podle něj neodcházely jinudy než přes čistírnu odpadních vod.

Je to na nás nahrané, řekl Vetyška

V čistírně v areálu Tesly působí Vetyška podle svých slov přes třicet let. Za tu dobu v zařízení podle něj k žádné havárii nedošlo. Připustil však, že při vypouštění odpadních vod v minulosti někdy docházelo k překračování limitů, zejména dusíkatých látek.

Limity pro kyanidy byly podle něj byly překročeny jednou, a to v roce 2018. „Dle mého názoru to byla anomálie, která vznikla. Myslím si, že taková hodnota tam vůbec nemohla být,“ řekl Vetyška. Jak vysoké tehdy překročení limitů bylo, už si nevzpomněl.