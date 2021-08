Reportéři ČT: Odborník udělal pokus, který podle něj vyvrací závěr policie o otravě ryb v Bečvě

přehrát video Reportéři ČT: Rok poté

Pochybnosti kolem postupu úřadů při vyšetřování havárie trvají. Kauzou se zabývá i parlamentní vyšetřovací komise. Z otravy čtyřiceti tun ryb na zhruba čtyřiceti kilometrech toku obvinila policie rožnovskou firmu Energoaqua a také jejího ředitele Oldřicha Havelku. „Byl jsem docela významně překvapen. Ani společnost, ani já se necítíme vinní,“ řekl. Havelka už podal i stížnost na policii. Okresní státní zastupitelství ve Zlíně informovalo o tom, že už se stížností zabývá. Podnět by měl být vyřízen v nejbližších dnech. Blíže ale kauzu komentovat nechce. Závěru policie nevěří ani rybáři. „Je nepravděpodobné, že by jedy vytekly z rožnovské výpusti a ryby žily tři a půl kilometru,“ řekl po roce od ekologické havárie předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický. Soudní znalec kauzy Bečva Jiří Klicpera to okomentoval slovy, že „ryby utekly do čisté vody“. Mohly ryby chemikálii uniknout? Aby Klicpera dokázal, že ryby otrávily kyanidy z takzvané rožnovské výpusti, provedl experiment. Do řeky vypouštěl barvivo za zhruba dvojnásobného průtoku, než byl u havárie. Závěr byl takový, že chemikálie se držely u pravého břehu. Tomu, že by kyanidy v úseku dlouhém asi tři a půl kilometru neotrávily jedinou rybu, Hruška nevěří. Klicperovi nepřijde divné ani to, že se chemikálie s vodou nepromíchala ani poté, co prošla dvěma jezy. „(Pokus) prokázal, že je odůvodněné nebo známé, proč ty ryby umíraly až tak daleko. Je to doložitelné a dá se to dopočítat,“ řekl soudní znalec.

„Obsádka řeky Bečvy, v těch místech, o kterých hovoříme, byla tak mimořádně silná, že ryby vlastně pokrývaly celou řeku. Od jednoho břehu k druhému bylo ryb nahusto. Ryby při takto silné havárii podle mého názoru tomu prostě nemohly uniknout,“ řekl ichtyolog Českého rybářského svazu Pavel Vrána. Pokus se solí Hruška se tak rozhodl udělat společně s rybáři vlastní pokus. „Když jsem si prohlédl, jak ta Bečva teče, kde jsou jezy, kde jsou peřeje, tak jsem si prostě řekl, že není možné, aby se to nezamíchalo už relativně blízko v toku toho rožnovského kanálu do Bečvy. Říkal jsem si: ,Nebudou ze mě dělat pitomce, já si to prostě ověřím sám,ʻ“ uvedl. Odborníci pokus provedli s pomocí dvaceti kilogramů obyčejné soli, která je podle nich svým chováním ve vodě bližší kyanidům než barvivo. Při pokusu zjišťovali, jak se bude látka chovat po překonání prvního jezu, který je asi šest set metrů od takzvané rožnovské výpusti. „Po hodině a tři čtvrtě jsme se skutečně dočkali, že se ta vodivost začala zvyšovat, a začali jsme nabírat vzorky. Trvalo to celé několik hodin, co tam chlorid protékal, a to už od začátku úplně stejně na obou březích řeky,“ sdělil závěry svého pokusu Hruška. Z toho podle něj vyplývá, že pokud by se kyanidy dostaly do Bečvy z rožnovského kanálu, rozptýlily by se po šesti stech metrech příčně i podélně v celém toku řeky. „Ryby by neměly úniku před chemikálií, není to prostě možné,“ dodal. „V té peřeji, obtékáním okolo kamenů jako překážek, se voda míchá. To je v podstatě míchačka,“ uvedl chemik a expert na průmyslové havárie Pavel Danihelka.

