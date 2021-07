Úkolem komise k Bečvě bude odhalit pochybení státních orgánů, řekla její předsedkyně. Zajímá ji činnost inspekce

Cílem komise podle ní sice bude vyšetřit, kdo pochybil, ale hlavně na straně státu. „Prvotní rolí komise, kvůli které byla ustavena, by mělo být posouzení procesních kroků, jak probíhaly před havárií, ale hlavně jednotlivé kroky, jak šly po havárii. Nemusíme dospět k určení viníka, nejsme Policie ČR, nejsme státní zastupitelství,“ shrnula. Dodala, že „závěr by měl být hlavně v legislativní části“.

Komunistická poslankyně Marie Pěnčíková získala ve čtvrteční volbě post předsedkyně vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě , a to přes to, že její strana původně nebyla nakloněna tomu, aby komise vůbec vznikla. Podle Pěnčíkové však jediný důvod byl, že policie havárii stále vyšetřuje a není zvykem, aby sněmovna zřizovala komisi k živé kauze. „V momentě, kdy ustavena je (…), tak se samozřejmě zapojíme,“ zdůraznila poslankyně.

Předsedkyně komise dala najevo, že se bude soustředit zejména na práci České inspekce životního prostředí, na to, zda a jak intenzivně kontrolovala podniky u Bečvy před havárií a co činila po ní. „O inspekci životního prostředí a krocích, které podnikla bezprostředně po havárii, jsou velké pochybnosti,“ míní Pěnčíková. Kromě ředitele ČIŽP Erika Geusse by chtěla pozvat zástupce Povodí Moravy a hasiče, kteří u havárie zasahovali.

Mrtvé ryby v Bečvě našli rybáři loni ve druhé polovině září, od incidentu tedy uplynulo více než tři čtvrtě roku – a policie stále vyšetřuje. To se předsedkyni poslanecké komise nelíbí. „Jsem přesvědčena o tom, že firem a možných viníků tam není tolik, aby to byl až takový problém. (…) Ale vzhledem k tomu, že objasněnost trestných činů je u nás obecně nízká, tak mě to svým způsobem nepřekvapuje,“ řekla.

I když vyšetřování trvá již dlouho, neočekává Marie Pěnčíková, že by brzy skončilo – přestože policie podle zjištění České televize obvinila firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a člověka, který v ní pracuje. Její ředitel uvedl, že proti obvinění podá společnost stížnost.

„Myslím si, že policejní vyšetřování se ještě ke konci neblíží. Nerada bych komentovala informace, které mám jenom z mediálního prostoru,“ poznamenala Pěnčíková. Dodala, že „informace o tom, že se to vyhne firmě Deza, běží od září, kdy se ta událost stala“.