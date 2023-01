Frýdek-Místek chce dát na odměny lékařů na zubní pohotovosti milion korun, kraj nesouhlasí

Frýdek-Místek chce investovat až jeden milion korun do otevření nové zubní pohotovosti. Peníze by měly jít přímo z rozpočtu města, a to na příspěvky pro lékaře. Výši dotace ale kritizuje Moravskoslezský kraj. Obává se, že by způsobila problémy dalším ordinacím a nemocnicím a že by i ostatní zdravotníci požadovali vyšší odměny za služby na pohotovostech.