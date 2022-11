Olomoucká charita pořádá sbírku na nákup generátorů pro Ukrajinu, pomůžou lidem při výpadcích elektřiny

Ředitel olomoucké charity vysvětlil, že generátory se dostanou k lidem po celé Ukrajině. „Je tam i domluva v rámci charit a část určitě půjde na tězce zkoušený jih a východ Ukrajiny. Hlavně je v této chvíli budeme dávat různým organizacím, které mají ohřívárny nebo zabezpečují menší zařízení jako jsou domovy pro seniory, školy nebo školky,“ dodal Keprt.

Další generátory dostanou i místa, která na Ukrajině zajišťují logistiku - to jsou například centra, kde je nutné pracovat s počítači nebo nabíjet mobilní telefony. „Hlavně, aby to co největšímu počtu lidí pomohlo,“ poznamenal Keprt.

Dárci mohou příspěvky posílat na účet 4030207/0100. Kromě peněz pomohou i například tak, že donesou své elektrocentrály, ať už nové nebo staré. „Budeme to kombinovat s naší dodávkou. Každá elektrocentrála se počítá, každá zachraňuje životy,“ uzavřel ředitel charity.