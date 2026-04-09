Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ÚEB AV ČR
Pěstování geneticky vylepšeného ječmenu
Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.

Vědci vyseli na pokusném poli v Olomouci dvě geneticky upravené linie ječmene vytvořené pomocí molekulárních nůžek CRISPR. Experiment je jedním z prvních svého druhu nejen v českém, ale i evropském rostlinném výzkumu.

Polní pokus se uskutečňuje na ploše nepřesahující sto metrů čtverečních a může trvat až deset let. Podléhá přísným pravidlům biologické bezpečnosti včetně izolace porostu, oplocení a dlouhodobého monitoringu vlivu na okolní prostředí.

Cílem polního pokusu je zjistit, jak se tyto genetické změny projeví v běžném prostředí mimo laboratoř. Výsledky by měly vědcům pomoci hlavně při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu. Expertní odhady totiž říkají, že ve střední Evropě dojde kvůli suchu a vyšším teplotám k poklesu sklizeného množství obilnin. Možnou cestou, jak tomu předejít, je začít v tuzemsku pěstovat jiné rostliny, anebo ty stávající upravit tak, aby změnu zvládly.

Vedoucí vědecký pracovník Jan Šafář o geneticky upraveném ječmenu
Detaily experimentu

Testované rostliny vycházejí z modelové odrůdy jarního ječmene Golden Promise a byly upraveny mutací jediného genu VRN1. Změna ovlivňuje reakci rostliny na chlad a načasování kvetení. „Dosud se tyto genetické linie pěstovaly pouze v kontrolovaných podmínkách růstových komor a skleníků, proto je jejich chování na poli zásadní pro ověření efektu úprav. Polní prostředí nelze v laboratoři napodobit,“ vysvětluje Jan Šafář z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.

První linie byla upravena tak, aby vědci zjistili vliv genu VRN1 na vývoj klasu. „Jakou strukturu bude mít klas, je zásadní nejen pro výnos a stabilitu produkce. U jarního ječmene, který je významnou surovinou pro výrobu sladu a piva, hraje roli i samotné vzcházení porostů, které v posledních letech stále častěji ohrožuje rychlý nástup jarního sucha,“ doplňuje Šafář.

Druhá linie přezdívaná „nesmrtelný ječmen“ vykazuje výrazně neobvyklé chování, které vědci dosud u ječmene nepozorovali. Rostliny totiž nevstupují standardně do fáze kvetení a netvoří semena. Místo toho pokračují v růstu a vytvářejí nové výhony. V laboratorních podmínkách tak dosahují výrazně delší životnosti než běžný ječmen. To podle vědců otevírá možnost budoucího šlechtění obilnin, které by nebylo nutné každoročně znovu vysévat.

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.
Komáři v Jižní Americe se geneticky adaptují na insekticidy

Komáři v Jižní Americe se vyvíjejí tak, aby se vyhnuli účinkům insekticidů, varují vědci v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science. Mohlo by to podle nich mít znepokojivé důsledky pro šíření malárie nejen v této části světa.
OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila další nové snímky povrchu Měsíce. Jsou na nich vidět detaily mnoha důležitých geologických prvků na této přirozené družici Země, které teď budou astronomové studovat.
Čeští vědci umí převádět pohyby lidí na návod pro roboty

Převést lidský pohyb do přesného návodu pro robota a vyhnout se tak náročnému a drahému programování je cílem českých inženýrů, kteří tímto způsobem učí roboty v průmyslovém prostředí.
OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
Houby mezi sebou šíří drby o moči a vodě

Houbové sítě si mezi sebou vyměňují spoustu informací. V novém experimentu japonských mykologů se ukázalo, že si předávají odlišné informace v závislosti na tom, jestli na ně dopadají kapky vody nebo moči. A tato komunikace je opravdu bleskurychlá.
