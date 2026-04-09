Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
Doposud záchranáři vyučovali, že je důležité nejdříve zjistit, zda člověk dýchá, a teprve potom volat záchrannou službu. Nové doporučení vydané Evropskou resuscitační radou loni v říjnu radí volat ještě před kontrolou dýchání. „To znamená kontaktovat tísňovou linku ihned, když zachránce zjistí, že oběť po náhlém kolapsu nereaguje,“ vysvětlil člen České resuscitační rady z Katedry urgentní medicíny Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Radek Mathauser.
Dříve lidé, kteří prošli kurzem první pomoci, vytáčeli linku 155 až po rozpoznání srdeční zástavy. „Nevycvičený zachránce volal jako první tísňovou linku, tam se nic nezměnilo,“ vysvětlil Mathauser. Studie ale zjistily, že i ti, kteří kurzem prošli, často nejsou schopni srdeční zástavu správně poznat. Rychlejší hovor však umožní operátorům poskytnout lidem potřebnou podporu.
Pomoci mají ženské figuríny
Studie také ukázaly, že při zástavě srdce mohou mít ženy nižší pravděpodobnost přežití kvůli ostychu zachránců. V kurzech první pomoci se dosud používaly především mužské figuríny. Poskytovatelé kurzů by na tuto skutečnost měli reagovat. „Ta pravděpodobnost, že zachraňovanou osobou bude žena, je veliká. Je potřeba trénovat v těchto podmínkách, to znamená s figurínami žen,“ řekl člen výboru České resuscitační rady Petr Šťourač.
„Kontrolu dechu učíme na živých figurantech a samozřejmě máme ženy i muže. Zároveň výuku resuscitace provádíme na figuríně, která má podprsenku, aby si na to lidé zvykali,“ popsala odborná garantka z výukové organizace ZDrSEM Barbara Nižnanská.
Tenká vrstva oblečení při resuscitaci nevadí. Zásadní je umístění rukou, frekvence a hloubka stlačení hrudníku. Stejně důležité je také správné umístění elektrod při použití automatického externího defibrilátoru. Ty jsou běžně dostupné na místech s velkou koncentrací lidí. „Ty morální zábrany by měly jít stranou, protože se bavíme o záchraně života či zdraví. Pokud je na místě veřejnost, která tam být nemusí, měla by ho opustit,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.
Další doporučení
Změny se týkají i resuscitace nejmenších dětí. Školitelé už nebudou doporučovat masáž hrudníku pomocí ukazováčku a prostředníčku. „Srdeční masáž u kojenců probíhá tak, že zachránce obejme hrudník dítěte oběma rukama a masíruje překříženými palci,“ popsala gestorka první pomoci Českého červeného kříže Petra Běhounková.
„Nový algoritmus základní resuscitace v doporučení z roku 2025 pokrývá jak dospělou, tak dětskou populaci a jednoznačně uvádí, že operátor tísňové linky vede volajícího podle míry jeho vycvičení. To znamená, že nemusí být vycvičen vůbec, může být vycvičen v postupech pro dospělé nebo v postupech pro děti,“ řekl Mathauser.
Doporučení také zpřesňují postupy u dušení, předávkování nebo podchlazení. Upřesňují také použití stabilizované, přesněji zotavovací polohy. Ta je vhodná pro pacienty, kteří jsou při vědomí nebo alespoň s jistotou dostatečně dýchají a hrozí u nich reálné riziko zvracení – například u osob intoxikovaných alkoholem. Postiženého po kolapsu, který nereaguje, ale dýchá, je nutné ponechat na zádech a pečlivě sledovat.
„Doporučení jsou vydávána pravidelně a odrážejí vývoj vědeckého poznání a praktické zkušenosti. Je tedy záhodné s nimi seznamovat ty, kterých se to může týkat,“ poznamenal prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.
Víc kurzů pro děti
Jen Český červený kříž v loňském roce proškolil v první pomoci více než padesát tisíc lidí, dospělých i dětí. „Kurzy zaměřujeme tematicky. Kromě standardizovaných kurzů (život zachraňující úkony, základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí) pořádáme i kurzy na míru. Věnujeme se dětem už od předškolního věku, pro žáky základních a středních škol nyní rozjíždíme projekt MocPomoc, kde nám mimo jiné pomáhá virtuální realita,“ řekla Běhounková.
Letos by Český červený kříž chtěl v základech resuscitace proškolit až sto tisíc dětí.