Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Odborníci mění pravidla resuscitace
Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.

Doposud záchranáři vyučovali, že je důležité nejdříve zjistit, zda člověk dýchá, a teprve potom volat záchrannou službu. Nové doporučení vydané Evropskou resuscitační radou loni v říjnu radí volat ještě před kontrolou dýchání. „To znamená kontaktovat tísňovou linku ihned, když zachránce zjistí, že oběť po náhlém kolapsu nereaguje,“ vysvětlil člen České resuscitační rady z Katedry urgentní medicíny Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Radek Mathauser.

Dříve lidé, kteří prošli kurzem první pomoci, vytáčeli linku 155 až po rozpoznání srdeční zástavy. „Nevycvičený zachránce volal jako první tísňovou linku, tam se nic nezměnilo,“ vysvětlil Mathauser. Studie ale zjistily, že i ti, kteří kurzem prošli, často nejsou schopni srdeční zástavu správně poznat. Rychlejší hovor však umožní operátorům poskytnout lidem potřebnou podporu.

Pomoci mají ženské figuríny

Studie také ukázaly, že při zástavě srdce mohou mít ženy nižší pravděpodobnost přežití kvůli ostychu zachránců. V kurzech první pomoci se dosud používaly především mužské figuríny. Poskytovatelé kurzů by na tuto skutečnost měli reagovat. „Ta pravděpodobnost, že zachraňovanou osobou bude žena, je veliká. Je potřeba trénovat v těchto podmínkách, to znamená s figurínami žen,“ řekl člen výboru České resuscitační rady Petr Šťourač.

„Kontrolu dechu učíme na živých figurantech a samozřejmě máme ženy i muže. Zároveň výuku resuscitace provádíme na figuríně, která má podprsenku, aby si na to lidé zvykali,“ popsala odborná garantka z výukové organizace ZDrSEM Barbara Nižnanská.

Tenká vrstva oblečení při resuscitaci nevadí. Zásadní je umístění rukou, frekvence a hloubka stlačení hrudníku. Stejně důležité je také správné umístění elektrod při použití automatického externího defibrilátoru. Ty jsou běžně dostupné na místech s velkou koncentrací lidí. „Ty morální zábrany by měly jít stranou, protože se bavíme o záchraně života či zdraví. Pokud je na místě veřejnost, která tam být nemusí, měla by ho opustit,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.

Další doporučení

Změny se týkají i resuscitace nejmenších dětí. Školitelé už nebudou doporučovat masáž hrudníku pomocí ukazováčku a prostředníčku. „Srdeční masáž u kojenců probíhá tak, že zachránce obejme hrudník dítěte oběma rukama a masíruje překříženými palci,“ popsala gestorka první pomoci Českého červeného kříže Petra Běhounková.

„Nový algoritmus základní resuscitace v doporučení z roku 2025 pokrývá jak dospělou, tak dětskou populaci a jednoznačně uvádí, že operátor tísňové linky vede volajícího podle míry jeho vycvičení. To znamená, že nemusí být vycvičen vůbec, může být vycvičen v postupech pro dospělé nebo v postupech pro děti,“ řekl Mathauser.

Počet infarktů se snižuje. Klíčová je rychlá reakce okolí
Doporučení také zpřesňují postupy u dušení, předávkování nebo podchlazení. Upřesňují také použití stabilizované, přesněji zotavovací polohy. Ta je vhodná pro pacienty, kteří jsou při vědomí nebo alespoň s jistotou dostatečně dýchají a hrozí u nich reálné riziko zvracení – například u osob intoxikovaných alkoholem. Postiženého po kolapsu, který nereaguje, ale dýchá, je nutné ponechat na zádech a pečlivě sledovat.

„Doporučení jsou vydávána pravidelně a odrážejí vývoj vědeckého poznání a praktické zkušenosti. Je tedy záhodné s nimi seznamovat ty, kterých se to může týkat,“ poznamenal prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.

Když vyjíždí sanitka, o život pacientů už bojují first respondeři
Víc kurzů pro děti

Jen Český červený kříž v loňském roce proškolil v první pomoci více než padesát tisíc lidí, dospělých i dětí. „Kurzy zaměřujeme tematicky. Kromě standardizovaných kurzů (život zachraňující úkony, základy první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí) pořádáme i kurzy na míru. Věnujeme se dětem už od předškolního věku, pro žáky základních a středních škol nyní rozjíždíme projekt MocPomoc, kde nám mimo jiné pomáhá virtuální realita,“ řekla Běhounková.

Letos by Český červený kříž chtěl v základech resuscitace proškolit až sto tisíc dětí.

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude podle analýzy možné provozovat až 80 let, tedy do roku 2067, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nyní mají povolení do roku 2035. Skupina ČEZ pokračuje v diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. Bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL.
Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek

Okresní soud v Mostě nerozhodl o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Znalci doplní posudek. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Podle věznice Bělušice, kde trest vykonává, není možné vyloučit, že Navrátil po propuštění znovu nespáchá trestný čin. Tato zpráva věznice je odlišná oproti loňskému září, kdy se soud zabýval žádostí o propuštění poprvé, nyní se k ní musí vyjádřit znalci. Soud řízení odročil na červen.
Vrchní soud za policejní úniky potvrdil vinu u devíti obžalovaných, část vrátil

Olomoucký vrchní soud v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných, mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu. Soud v Brně se bude muset opět zabývat nejen případem devíti obžalovaných, které původně zprostil obžaloby, ale i jednáním části obžalovaných, jimž odvolací soud uložil za jiné skutky pravomocné tresty.
Psychická příprava, ale i taktika. Pedagogové radí, jak na přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek na střední školy se blíží. V pátek a v pondělí čekají studenty zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. Co dělat v posledních dnech před zkouškou a jak postupovat při testu, radí učitel matematiky Marek Valášek, učitel češtiny a angličtiny Tomáš Ficza a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze Renata Schejbalová.
Odvolací soud zrušil Drtinovi trest za hrnky s nacistickou tematikou

Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková. Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.
