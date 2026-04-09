Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

před 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, BBC

Námořní doprava v Hormuzském průlivu stále není plně odblokovaná. Média informovala o tom, že některé tankery se kvůli uzavření úžiny musely vrátit. Námořnictvo íránských revolučních gard podle tamních médií zveřejnilo mapu s alternativními trasami pro plavbu touto oblastí. Její úplné znovuotevření byla hlavní podmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ohlášení stávajícího příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Británie a Francie naléhají na úplné otevření průlivu.

Ze zpráv íránských médií nebylo ve středu večer jasné, zda se průliv otevřel. Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO) podle Reuters oznámil, že pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Mimo tyto bezpečné trasy hrozí podle úřadu nebezpečí námořních min.

Press TV zase informovala o tom, že ropný tanker Aurora byl donucen změnit směr o 180 stupňů poté, co se snažil proplout průlivem podél pobřeží ománského poloostrova Musandam. Tanker odplul zpět do Perského zálivu.

Výzva Británie a Francie

Na úplné otevření Hormuzského průlivu naléhá britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová. Záměrné blokování Hormuzského průlivu, který je kriticky důležitou tepnou globální ekonomiky, má podle ní dopad na každou zemi na každém kontinentu. „Jde o mezinárodní námořní trasu, tranzitní trasu na volném moři,“ připomíná s tím, že uzavřít takovou trasu je v rozporu se základními principy mořského práva.

K obnovení plavby v úžině ve čtvrtek vyzval také francouzský ministr Jean-Noël Barrot a dal najevo, že případné vybírání poplatků je pro Francii nepřijatelné. Uvedl, že Írán musí přestat podporovat skupiny, jako jsou libanonské šíitské hnutí Hizballáh, palestinské hnutí Hamás a jemenští povstalci hútíové.

Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
Hormuzský průliv pohledem z Ománu

Barrot i jeho britská kolegyně chtějí, aby se současné příměří vztahovalo i na Libanon, kde izraelská armáda útočí na cíle Hizballáhu. „Tyto útoky jsou o to nepřijatelnější, že narušují dočasné příměří, kterého včera (ve středu) dosáhly Spojené státy a Írán,“ poznamenal francouzský ministr.

Ostře se proti izraelským útokům vymezil také španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. Ten ve čtvrtek podle agentury Reuters obvinil Izrael z porušení mezinárodního práva i nově sjednaného příměří. „Byli jsme svědky toho, jak Izrael ignoroval příměří a v rozporu s mezinárodním právem shodil na Libanon stovky bomb,“ sdělil zákonodárcům v dolní komoře parlamentu. Španělská vláda podle něj konflikt považuje za bezohledný a nezákonný.

Ceny ropy se vrátily k růstu
Těžba ropy (ilustrační snímek)

Trump: Lodě a letadla zůstanou u Íránu, dokud nebude skutečná dohoda

Americký prezident krátce před půlnocí washingtonského času na své sociální síti Truth Social napsal, že veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál Spojených států zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda.

„Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, což je velmi nepravděpodobné, pak začne palba nanovo, větší a lepší a silnější, než kdo kdy viděl,“ pohrozil Trump v příspěvku. Zdůraznil také, že součástí dohody musí být to, že Írán nebude mít jaderné zbraně a že otevře pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.

Hizballáh vyslal rakety na Izrael
Vystřelená raketa nad Jeruzalémem, snímek z 9. dubna

Do Islámábádu mají koncem týdne přicestovat delegace USA a Íránu, aby zahájily mírové rozhovory. Írán nicméně už ve středu uvedl, že nedává smysl pokračovat v jednáních o uzavření trvalé mírové dohody, když Izrael po uzavření příměří podnikl dosud nejtvrdší údery na území Libanonu, při nichž zahynuly stovky lidí.

Írán zablokoval Hormuzský průliv poté, co proti němu Spojené státy a Izrael koncem února zahájily vzdušné útoky. Znovuotevření průlivu bylo jednou z podmínek amerického prezidenta pro ukončení konfliktu. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří, který zahrnoval i otevření průlivu.

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím
Americký prezident Donald Trump

Námořní doprava v Hormuzském průlivu stále není plně odblokovaná. Média informovala o tom, že některé tankery se kvůli uzavření úžiny musely vrátit. Námořnictvo íránských revolučních gard podle tamních médií zveřejnilo mapu s alternativními trasami pro plavbu touto oblastí. Její úplné znovuotevření byla hlavní podmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ohlášení stávajícího příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Británie a Francie naléhají na úplné otevření průlivu.
Hizballáh vyslal rakety na Izrael

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že v noci na čtvrtek odpálilo rakety na sever Izraele. Má jít prý o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur jde o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem. Izrael, který ve středu podnikl na území Libanonu nejtvrdší útoky od začátku současné války s Hizballáhem, se k tomu bezprostředně nevyjádřil.
Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený. Podle agentury Bloomberg lze hovořit o tom, že průliv zůstává prakticky uzavřen.
Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

I přes relativně nízké ztráty – 15 padlých vojáků a zhruba šest set zraněných – vyvolala ve Spojených státech válka s Íránem vlnu kritiky proti krokům administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Kromě demokratů a jejich voličů, kteří vyšli masově do ulic, se ozvali i někteří republikáni nebo členové užšího jádra hnutí MAGA. Popularita Trumpa je napříč USA nejnižší od jeho loňského návratu do Bílého domu, klesla pod čtyřicet procent. U většiny svých skalních podporovatelů si nicméně oblibu stále drží.
Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Do únosů ukrajinských dětí Ruskem a jejich následné indoktrinace jsou přímo zapojené i ruské státní energetické společnosti Gazprom a Rosněfť. Vyplývá to z nové zprávy výzkumníků z Yaleovy univerzity. Energetičtí giganti prostřednictvím svých dceřiných firem přímo řídí některé tábory, kde jsou ukrajinské děti „převychovávány“ s cílem zničit jejich ukrajinskou identitu. Naprostá většina zařízení a firem, kterých se tato zjištění týkají, přitom nyní nepodléhá americkým ani evropským sankcím.
Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s prezidentem USA Donaldem Trumpem zdůraznil, že valná většina evropských členů Aliance byla Spojeným státům nápomocna během války proti Íránu. Připustil nicméně, že některé země NATO v této zkoušce neuspěly. Na setkání mu Trump prý opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Trump své stížnosti na adresu Aliance po setkání zopakoval na sociální síti.
Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Izraelské útoky v Libanonu ve středu zabily desítky lidí a stovky dalších zranily, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle AFP potvrdila, že podnikla svůj „největší koordinovaný úder“ proti teroristickému hnutí Hizballáh od začátku bojů, tedy od 2. března. Bez předchozích varování bylo několikrát ostřelováno zejména centrum Bejrútu, a to včetně obytných čtvrtí. Hizballáh zprvu své útoky pozastavil, v reakci na ostřelování však společně s Íránem zvažuje údery na Izrael.
Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří

Írán zastavil ve středu odpoledne ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou. Íránské námořnictvo podle agentury Reuters oznámilo, že majitelé musí získat od Íránu povolení k proplutí, jinak na jejich lodě zaútočí a zničí je. Ve středu v noci nicméně nejmenovaná íránská agentura uvedla, že pro plavbu průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, lodě jen musí koordinovat svou plavbu s íránskými revolučními gardami.
