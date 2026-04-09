Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

Námořní doprava v Hormuzském průlivu stále není plně odblokovaná. Média informovala o tom, že některé tankery se kvůli uzavření úžiny musely vrátit. Námořnictvo íránských revolučních gard podle tamních médií zveřejnilo mapu s alternativními trasami pro plavbu touto oblastí. Její úplné znovuotevření byla hlavní podmínka amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ohlášení stávajícího příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Británie a Francie naléhají na úplné otevření průlivu.
Ze zpráv íránských médií nebylo ve středu večer jasné, zda se průliv otevřel. Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO) podle Reuters oznámil, že pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Mimo tyto bezpečné trasy hrozí podle úřadu nebezpečí námořních min.
Press TV zase informovala o tom, že ropný tanker Aurora byl donucen změnit směr o 180 stupňů poté, co se snažil proplout průlivem podél pobřeží ománského poloostrova Musandam. Tanker odplul zpět do Perského zálivu.
Výzva Británie a Francie
Na úplné otevření Hormuzského průlivu naléhá britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová. Záměrné blokování Hormuzského průlivu, který je kriticky důležitou tepnou globální ekonomiky, má podle ní dopad na každou zemi na každém kontinentu. „Jde o mezinárodní námořní trasu, tranzitní trasu na volném moři,“ připomíná s tím, že uzavřít takovou trasu je v rozporu se základními principy mořského práva.
K obnovení plavby v úžině ve čtvrtek vyzval také francouzský ministr Jean-Noël Barrot a dal najevo, že případné vybírání poplatků je pro Francii nepřijatelné. Uvedl, že Írán musí přestat podporovat skupiny, jako jsou libanonské šíitské hnutí Hizballáh, palestinské hnutí Hamás a jemenští povstalci hútíové.
Barrot i jeho britská kolegyně chtějí, aby se současné příměří vztahovalo i na Libanon, kde izraelská armáda útočí na cíle Hizballáhu. „Tyto útoky jsou o to nepřijatelnější, že narušují dočasné příměří, kterého včera (ve středu) dosáhly Spojené státy a Írán,“ poznamenal francouzský ministr.
Ostře se proti izraelským útokům vymezil také španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. Ten ve čtvrtek podle agentury Reuters obvinil Izrael z porušení mezinárodního práva i nově sjednaného příměří. „Byli jsme svědky toho, jak Izrael ignoroval příměří a v rozporu s mezinárodním právem shodil na Libanon stovky bomb,“ sdělil zákonodárcům v dolní komoře parlamentu. Španělská vláda podle něj konflikt považuje za bezohledný a nezákonný.
Trump: Lodě a letadla zůstanou u Íránu, dokud nebude skutečná dohoda
Americký prezident krátce před půlnocí washingtonského času na své sociální síti Truth Social napsal, že veškeré loďstvo, letectvo a vojenský personál Spojených států zůstanou nasazeny v blízkosti Íránu až do doby, než bude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda.
„Pokud by se tak z nějakého důvodu nestalo, což je velmi nepravděpodobné, pak začne palba nanovo, větší a lepší a silnější, než kdo kdy viděl,“ pohrozil Trump v příspěvku. Zdůraznil také, že součástí dohody musí být to, že Írán nebude mít jaderné zbraně a že otevře pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv.
Do Islámábádu mají koncem týdne přicestovat delegace USA a Íránu, aby zahájily mírové rozhovory. Írán nicméně už ve středu uvedl, že nedává smysl pokračovat v jednáních o uzavření trvalé mírové dohody, když Izrael po uzavření příměří podnikl dosud nejtvrdší údery na území Libanonu, při nichž zahynuly stovky lidí.
Írán zablokoval Hormuzský průliv poté, co proti němu Spojené státy a Izrael koncem února zahájily vzdušné útoky. Znovuotevření průlivu bylo jednou z podmínek amerického prezidenta pro ukončení konfliktu. Washington a Teherán v noci na středu přijaly pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří, který zahrnoval i otevření průlivu.