Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi


8. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od středečního rána zasahují na stavebním úřadu v Brně, potvrdil mluvčí úřadu Filip Poňuchálek. „Lze potvrdit, že Policie ČR zajišťuje podklady na stavebním úřadě pro své účely. Více v této věci z naší strany nelze sdělit. Provoz úřadu není omezen,“ uvedl Poňuchálek.

EPPO uvedlo, že policisté provedli třináct domovních prohlídek, mimo jiné i v prostorách MPO. Před budovou magistrátu města Brna v Orlí ulici stálo ve středu dopoledne auto označené malým nápisem policie.

Petr Klement

Kriminalisté zajistili více než dva miliony eur

Podezření se podle úřadu evropského žalobce týká dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rekonstrukci výzkumných prostor. Kriminalisté podezřívají podnikatele z toho, že využil svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele, aby získal dotaci pro své dvě společnosti.

Spolu s dalšími podezřelými podle EPPO připravil dokumentaci s nepravdivými nebo zkreslenými informacemi, kterou předložil MPO, jež dotace z programu spravuje.

Zadržené z ministerstva a úředníka ze stavebního úřadu podezírají policisté z toho, že ve prospěch zločinecké skupiny zneužili svou pravomoc, bez jejich zapojení by podle kriminalistů dotace udělena nebyla.

Podezřelí se podle EPPO pokusili získat dotaci asi 340 milionů korun, z čehož jim bylo vyplaceno přibližně 123 milionů korun. Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili více než dva miliony eur (asi 51 milionů korun) a nemovitost.

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Ceny ropy a plynu klesají

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Od půlnoci z úterý na středu začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se tomu přizpůsobují. Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy.
Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Zasáhlo při ní v Česku proti napadeným nařízením, z nichž mohli získávat citlivé údaje z vojenské nebo státní oblasti či obranného průmyslu. Operaci vedl americký úřad FBI a konkrétně byla namířena proti činnosti skupiny APT28.
Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu

Systém penzí ke konci února vykázal schodek necelých šesti miliard korun, což je nejnižší deficit za posledních pět let. Ministerstvo práce a sociálních věcí po mnoha ztrátových letech očekává, že na konci letošního roku by měl systém skončit v plusu. Na příčinách příznivého trendu se ale zástupci nové a minulé vlády neshodnou.
VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
