Hořela střecha radnice Prahy 15


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 8:00 hasiči na síti X uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů. Provoz úřadu bude ve středu kvůli zásahu hasičů omezen.

„V ulici Boloňská zasahují u požáru střechy budovy v rekonstrukci hasiči ze Strašnic, Chodova a Petřin společně s jednotkou Správy železnic a Horní Měcholupy. Plamenné hoření bylo uhašeno dvěma proudy. Dále probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání části konstrukce,“ napsali hasiči před 6:00.

Po uhašení požáru ještě objevili skrytá ohniska, požár se rozšířil do mezistřešního prostoru, na místo proto povolali další posilové jednotky. „Odstraňujeme části střechy, zavádíme sondy a vyhledáváme další skrytá ohniska,“ dodali.

Před 8:00 oznámili, že se jim požár podařilo uhasit. Na místě zůstaly dvě jednotky, které budou dohlížet na požářiště.

Radnice na facebooku upozornila občany na to, že z bezpečnostních důvodů je ve středu provoz městského úřadu omezen, během dne bude informace aktualizovat.

Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působnosti pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 tisíc lidí.

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

03:08Aktualizovánopřed 16 mminutami
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

08:50Aktualizovánopřed 20 mminutami
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

01:03Aktualizovánopřed 25 mminutami
Ceny ropy klesají

Ceny ropy klesají

03:35Aktualizovánopřed 41 mminutami
Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska

před 2 hhodinami
Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

před 3 hhodinami
Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Hořela střecha radnice Prahy 15

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 8:00 hasiči na síti X uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů. Provoz úřadu bude ve středu kvůli zásahu hasičů omezen.
před 44 mminutami

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba třicet miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) v úterý oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Sedm, šest a pět let vězení pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na sociální síti a dva z chlapců se pak nechali najmout na zbití mladého muže a způsobili mu těžkou újmu na zdraví. Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoBohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu

Pražské Bohnice jako první psychiatrická nemocnice v Česku zavedly paliativu – péči jinak běžnou u nevyléčitelných onkologických pacientů nebo na JIP. S vážnou duševní nemocí žije řada lidí dlouhé roky, diagnóza se prolíná s dalšími, a to všechno představuje pro bohnické zdravotníky novou výzvou. „Otevírají se tady s větší naléhavostí otázky, které se dotýkají lidské důstojnosti. Co vlastně můžeme dělat v jejich životě, aby byl přijatelně dobrý,“ přiblížil základní otázky primář oddělení podpůrné a paliativní péče Psychiatrické nemocnice Bohnice Ondřej Kopecký.
6. 4. 2026

Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem

Provoz linky C metra v Praze přerušila v neděli dopoledne asi na jeden a půl hodiny v úseku Letňany – Nádraží Holešovice srážka soupravy s člověkem. Sražený na místě zemřel, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Ve zmíněném úseku linky C nahradily metro autobusy a tramvaje.
5. 4. 2026Aktualizováno5. 4. 2026

V Praze někdo vykradl bankomaty, poničil je asi výbušninou. Škoda je v milionech

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze. Škoda je dle policistů několik milionů korun. Ti také zjišťují, jakým přesně způsobem do bankomatů pachatelé pronikli, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policií zveřejněná fotografie ale naznačuje, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Z místa podezřelí odjeli na elektrokoloběžkách. Zloděje, kteří byli nejméně dva, policie hledá. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz blízkého obchodního centra.
4. 4. 2026Aktualizováno4. 4. 2026

Velikonoční opravy omezily pražské metro na části linky C i tramvaje u Anděla

Kvůli opravě trati je přes prodloužený velikonoční víkend přerušený provoz metra na lince C, od pátku do pondělí nejede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Rekonstrukce omezí přes sváteční dny také provoz tramvají mezi Palackého náměstím a Andělem. Už od čtvrtka, kdy ve školách začaly velikonoční prázdniny, jezdí tramvaje a autobusy v hlavním městě v delších intervalech.
3. 4. 2026

VideoHázení kamenů z mostu trápí obyvatele Barrandova

Házením kamenů či jiných předmětů z mostů na silnice nebo dálnice se často baví skupiny dětí či lidé pod vlivem návykových látek. S takovým nebezpečným případem se nyní potýkají na pražském Barrandově. „Když jdou děti ze školy pěšky, tak se samozřejmě musí podívat na most, jestli tam někdo nestojí a náhodou někoho nenapadne hodit kámen,“ popisuje obyvatel městské části Praha-Hlubočepy Lukáš Chmelař trable, jimž místní čelí. Na problém si stěžují několik let. Lávka sice vypadá jako běžný chodník, ale ve skutečnosti jde o únikovou cestu. Přes zákaz vstupu tu denně projdou desítky lidí. Zabránit jim v tom například plotem s brankou podle správce nejde.
27. 3. 2026
