O zimní pobyty v Jizerských horách je obrovský zájem. Někteří hoteliéři přesto končí

Ubytovatelé ale avizují, že ceny budou v letošní zimní sezoně vyšší. Týká se to nejen pobytů, ale i občerstvení. „Budeme zdražovat maximálně o stokorunu, takže to bude v zimě těch 850 korun za lůžko,“ uvedl provozovatel Šámalovy chaty Petr Polák.

Velký zájem o ubytování eviduje například Šámalova chata v rekreačním zařízení Nová louka. „Je to třeba patnáct až dvacet telefonátů denně,“ popsala současnou situaci servírka Veronika Jará.

Někteří hoteliéři končí

Některá ubytovací zařízení v Jizerských horách ale zdražovat nebudou a rovnou se uzavírají. Jde třeba o Chatu Heidi v Hraběticích, která ukončila provoz už před začátkem zimní sezony. Účet za elektřinu se totiž provozovateli zvýšil z šedesáti na 150 tisíc korun měsíčně.

Podle provozovatele chaty Tomáše Velechovského by nepomohlo, ani kdyby byla chalupa i restaurace komletně obsazená. „Personál by se nezaplatil, takže to není možné dál provozovat,“ uvedl. O úplném ukončení provozu teď přemýšlí i další podnikatelé.

Někteří majitelé nemovitostí v Jizerských horách se rozhodli kvůli drahým energiím své hotely nebo penziony přestavět na apartmány. Ty buď rozprodají, nebo je budou pronajímat samostatně.