ODS chce v Hradci Králové jednat o pětikoalici

Zástupci budoucí možné pětikoalice se sešli už v sobotu večer po spočítání výsledků voleb. Dohodli se, že se opět sejdou ve čtvrtek, kdy by si měli představit své programové priority a představy o personálním obsazení vedení radnice.

Vyjednávání o pětikoalici bez ANO schválila v úterý oblastní rada ODS. Potvrdil to po jejím jednání lídr kandidátky ODS a člen vyjednávacího týmu Miroslav Hloušek.

ANO by se vzdalo místa primátora

ANO, které získalo 13 mandátů z 37, by chtělo koalici vytvořit právě s ODS, s níž ve vedení města spolupracovalo v uplynulém volebním období. ANO je připraveno se vzdát i místa primátora. Koalice ANO a ODS by však měla pouze menšinových 18 mandátů.

Zastupitel za ANO Denis Doksanský řekl, že rozhodující devatenáctý hlas by pro možnou koalici ANO s ODS mohl dodat člen Trikolory zvolený do zastupitelstva na kandidátce SPD. Takovou možnost Hloušek odmítl. „Nic o tom nevím, nedává mi to smysl, od toho se distancuji,“ řekl s tím, že koalici s SPD odmítá. Zbývající strany možné pětikoalice daly již dříve najevo, že odmítají koalici s ANO i SPD.