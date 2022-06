Starostové obcí na Liberecku protestují proti spojování policejních oddělení. Bojí se o bezpečnost

Kvůli nedostatku policistů jsou v kraji od 1. dubna administrativně spojená některá obvodní oddělení, jde o pilotní projekt. Krajský policejní ředitel Ondřej Musil řekl, že dosavadní zkušenosti s takzvanou optimalizací jsou pozitivní a policisté nemuseli zatím přistoupit k rušení ani jednoho obvodního oddělení.

Starosta Chrastavy a senátor Michael Canov (SLK) řekl, že koncepci spojování obvodních oddělení považuje za chybnou. „Která nejen vzdálí tuto službu od občanů, což je obecně špatně i u jiných služeb, ale zde dochází i ke snížení bezpečnosti,“ uvedl.

Práci policistů musejí dělat strážníci

Šestitisícová Chrastava je od osmitisícového Hrádku nad Nisou, který sousedí s Polskem i Německem, vzdálená zhruba třináct kilometrů. Podle starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky (SLK) je znát, že státní policisté z „jejich“ oddělení musejí zasahovat od dubna na větším území, jejich práci musejí podle něj v Hrádku dělat strážníci.

„Naše městská policie zasahuje u případů, u kterých by zasahovat nemusela, ať už jsou to různé zlodějiny nebo různé přestupky týkající se deliktů drog,“ řekl Horinka.

Canov má špatnou zkušenost z toho víkendu, kdy v nočním podniku v Chrastavě skupina osmi lidí napadla jednoho muže. „Z toho podniku volali na obvodní oddělení do Hrádku, ti volali do Chrastavy, kde byl ve službě jeden městský policista, což bylo štěstí, neboť městská policie nepokrývá celých 24 hodin. Ten se tam vrhnul sám a držel těch osm lidí v nějakém šachu, dokud nepřijela státní policie. Ta dělala, co mohla, přijela z Hrádku, jak to čas dovolil, ale samozřejmě kdyby byla v Chrastavě, tak je tam za minutu za dvě,“ uvedl Canov.