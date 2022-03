Do kutnohorské kostnice se vrátí pyramida z lidských kostí

Do kutnohorské kostnice by se už letos měla vrátit opravená pyramida z lidských kostí. S jejím rozebíráním kvůli statickému zajištění kostela začali restaurátoři v roce 2018. Jednotlivé lebky a kosti, pocházející od obětí moru a husitských válek, očistili a konzervovali a po osazení dřevěné konstrukce je začnou skládat zpátky. Kdy bude pyramida hotová, není úplně jasné, restaurátoři by to ale rádi stihli do konce roku. V někdejší hřbitovní kapli ze 14. století jsou celkem čtyři pyramidy z kostí, opravena bude zatím první v severozápadní části.