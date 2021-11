Plzeňský kraj chce ušetřit na provozu nemocnic. Mění strategii jejich řízení

CSS bude pod Klatovskou nemocnicí poskytovat všem šesti krajským nemocnicím služby, jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů či propagace, uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Od roku 2003, kdy kraj dostal do správy nemocnice, je to už několikátá změna ve strategii jejich řízení. Nejdříve kraj pod vedením ODS udělal z příspěvkových organizací akciové společnosti, po nástupu ČSSD do čela kraje vznikl v roce 2010 Zdravotnický holding.

Roční ztráta nemocnic se postupně zvyšovala z přibližně 70 na 330 milionů korun. Předchozí vedení kraje do čela servisní organizace dosadilo zkušené apolitické manažery. Měli zásadně snížit ztrátu nemocnic, kterou kraj pokrývá formou takzvané služby obecného hospodářského zájmu.

Úspora až deset milionů ročně

Zdravotnický holding se později změnil na NPK. Mauritzová v pondělí řekla, že ztrátu zdravotnických zařízení se poslední roky daří snižovat z 240 na 200 milionů korun, na příští rok je v rozpočtu navrženo 160 milionů.