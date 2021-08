Plzeňský kraj ruší nemocniční holding, doufá v lepší hospodaření

V roce 2010 byla celková ztráta krajských nemocnic 70 milionů korun ročně. O sedm let později vzrostla na 330 milionů. Krajská koalice chce nyní holding zrušit bez náhrady. „Nenaplnil očekávání, které do něj bylo vkládáno s tím, že bude jednoznačně řídit nemocnice a přivede je k lepšímu hospodářskému výsledku,“ zdůvodnil náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Pavel Karpíšek (ODS).

Společnost vedená krajem vznikla v roce 2010, kdy v čele hejtmanství stála sociální demokracie. Opozice vznik hodlingu dlouhodobě kritizovala s tím, že nemá žádný přínos. Podle kraje mohou nemocnice fungovat samostatně. A s lepším hospodářským výsledkem.

„Ještě v loňském roce byla plánovaná ztráta asi ve výši 240 milionů korun, plus náklady asi třiceti milionů na holding. Pro příští rok plánujeme, že by to mělo být maximálně sto padesát milionů,“ vyčíslil Karpíšek.

Větší provázanost nemocnic

Činnost nemocnic zůstane stejná. Akutní zdravotnická zařízení ve Stodě, Rokycanech a Domažlicích se ale spojí s Klatovskou nemocnicí. „Dojde k určité větší provázanosti. S tím, že využijeme naší největší, Klatovskou, nemocnici ke koordinaci činností,“ nastínil předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Jaroslav Šíma.

Půjde hlavně o společné nákupy vybavení nebo třeba lepší IT zabezpečení. To souvisí i s hackerským útokem na horažďovickou nemocnici letos v lednu.

Spojení stodské a domažlické nemocnice a holdingu s klatovským zdravotnickým zařízením plánovalo vedení kraje už vloni v lednu. Tehdy ale zastupitelé ANO a ODS návrh zamítli.