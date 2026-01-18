Jedna z dívek, jež se topily ve Vltavě, zemřela


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedl to mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. K tonoucím dívkám vyráželi záchranáři a policisté v sobotu po sedmé hodině večer. Záchranáři na místě ošetřili i lehce zraněné policisty, kteří při příjezdu k události havarovali se služebním autem.

Dívkám se snažili pomoci kolemjdoucí. „V okamžiku jejich (záchranářů) příjezdu již jedné osobě poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá osoba byla rovněž již na břehu, byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi,“ informovala mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.

Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. „S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu,“ uvedla Kafková.

Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice.

Dvě dívky se topily v Českých Budějovicích
Převrácené policejní vozidlo po záchraně dvou dívek v Českých Budějovicích

