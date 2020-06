Brožová řekla pravdu, podporují záchranářku kolegové. Středočeská hejtmanka čelí kritice

Brožová v polovině března napsala hejtmance otevřený dopis kvůli nedostatku ochranných pomůcek. Textu si všiml portál Náš region, který o problému napsal článek. Právě na ten podle hejtmanky míří trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. Pokorná Jermanová trvá na tom, že záchranáři měli pomůcek dost. Proti tvrzení Brožové se ohradil také ředitel záchranky Jiří Knor a poslal jí výtku. „S pomůckami se nesmělo plýtvat, ale byly dostupné. A ta dáma zvolila naprosto nestandardní postup. Nezavolala ani mně, ani své vrchní sestře, ani primáři, ani náměstkovi nelékařských činností, a oslovila rovnou hejtmanku,“ nelíbí se Knorovi. Martin Houdek zodpovědný u záchranářů za krizové vedení na jednání zastupitelstva prohlásil, že pomůcek měli dost. „Jestliže ve Zdibech neměli prostředky, my jsme to skutečně nemohli vědět, proto jsme je tam nevezli. Nicméně tam zřejmě došlo k omylu, kdy paní staniční sestra ze Zdib neměla jenom tři obleky a jeden respirátor. Tam byly tři kompletní balíčky pro vysoce rizikové nákazy, v každém balíčku jsou dva respirátory, je tam oblek, jsou tam rukavice a jsou tam brýle,“ popisuje Houdek. Připouští, že záchranáři „žili ze dne na den“ a zásoby měli pouze na den dopředu. „Ale vždy, když bylo potřeba a avizovali jsme takovouhle situaci, tak jsme pomoc od kraje skutečně dostali,“ tvrdí. Pomůcky záchranáři měli i díky darům. Ty si kraj připsal do statistik, tvrdí lékař Záchranářku Brožovou ale nyní podpořili její kolegové ze Středočeského kraje. Podle Ivety Sukané Brožová v otevřeném dopise psala pravdu: „Neměli jsme dostatek ochranných pomůcek. Měli jsme k dispozici tři ochranné obleky plus jeden respirátor.“ Záchranář Ondřej Březina upřesňuje, že takové vybavení stačí na jeden výjezd k nemocnému člověku. „My jsme jako řadoví zaměstnanci rádi, že někdo konečně řekl pravdu. Byť si myslím, že to neměla být Veronika Brožová. Měl to být kraj, který měl tu skutečnost přiznat, a nikdo by se za to na něj nezlobil,“ je přesvědčen lékař ZZS Středočeského kraje Karel Kučera. Podle něj otevřený dopis vedl k tomu, že záchranářům pomohla řada firem, které darovaly respirátory.

Právě dary veřejnosti záchranářům možná nakonec skončily v oficiálních krajských statistikách o dostupnosti ochranných pomůcek, upozorňují záchranáři a lékaři. Tabulkou s množstvím respirátorů a dalších pomůcek argumentovala hejtmanka Pokorná Jermanová ve prospěch kraje. „Dary, které jsme dostávali od lidí, jsme byli nuceni posílat a centralizovat na Kladno a pak byly přeposílány dál. Takže je možné, že to, co nám bylo dovezeno z centrálního skladu jako závoz, třeba vůbec nebylo od záchranky, ale z nějakého stanoviště, kde to dostali darem,“ míní Brožová. Tuto praxi potvrzuje i Kučera. Podle něj na jeho stanoviště přijel radní Robert Bezděk (ANO) a kontroloval respirátory. „Jestli je nekrademe, nebo nevím, jaký to mělo účel. Tyto respirátory, které jsme tam měli, měl už započítané ve svých tabulkách. Čili s nimi evidentně operovali po celou dobu,“ tvrdí lékař. Bezděk podle svých slov pouze porovnával celkové počty a druhy, nikoliv původ ochranných pomůcek. Hejtmanka v tabulce prý zveřejnila celkové počty, které jí poskytlo vedení středočeských záchranářů. „Tedy ze stejného zdroje, jako jsem měl uvedeného dne k dispozici i já, a tedy by měly být stejné,“ doplňuje radní.

přehrát video 168 hodin: Udání místo díků

Hejtmanka by se měla stydět, míní prezident lékařů Brožová se dočkala podpory i mimo Středočeský kraj: „Budeme ji podporovat. My si myslíme, že za chyby systému, na které zdravotník upozornil, by neměl nést následky nebo odpovědnost. Přijde mi to neprofesionální a neetické,“ nechal se slyšet prezident Komory záchranářů Radomír Vlk. Za nehorázný označuje postoj kraje prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Místo poděkování přijde trestní oznámení. Paní hejtmanka by se měla stydět. Mám pocit, že některým politikům nějak rychle otrnulo a rychle se otřepali,“ podotýká. Pokorná Jermanová sklidila kritiku za podané trestní oznámení od svého stranického šéfa Andreje Babiše: „Určitě není dobrý způsob řešit to trestním oznámením, protože z toho skutečně nebude mít nikdo užitek a jenom to dělá takovou pachuť.“

Ostrá slova na adresu hejtmanky pronesl také Robin Povšík, předseda krajské buňky ČSSD, která je s hnutím ANO na hejtmanství v koalici. Reakci podáním trestního oznámení prý absolutně nepochopil. „Je prostě neadekvátní, nesmyslná. Já si nemyslím, že tady ve Středočeském kraji byla kvůli tomu článku jakákoliv panika, a myslím si, že je to až nelidské, takto postupovat,“ nechal se slyšet Povšík. Mírnější slova volil Povšíkův stranický kolega a náměstek hejtmanky Miloš Petera: „My jsme jako radní za ČSSD konstatovali, že koalice je do konce volebního období stabilní. Víc jsme se tím v této chvíli nezabývali.“ Zvažte rezignaci, žádá zastupitel. Začněte u sebe, vzkazuje Pokorná Jermanová Podle poslance a krajského zastupitele Martina Kupky (ODS) v dopise není nic, co by zavánělo trestným činem. „Přečte-li si ho kdokoliv z veřejnosti, dá mi nepochybně za pravdu. A pokud to prospělo tomu, aby lidé pomohli záchranářům se vybavit prostředky, tak je to jenom dobře. Předpokládáme, že kraj okamžitě zastaví tlak,“ říká Kupka.

přehrát video Tisková konference ODS k podpoře středočeských záchranářů Zdroj: ČT24

K jeho kritice se přidal i zastupitel za TOP 09 Jan Jakob, který hejtmanku požádal, aby i s přihlédnutím ke svým dalším mediálním kauzám zvážila rezignaci. Pokorná Jermanová v reakci uvedla, že „by mohl začít sám u sebe“ a rezignaci odmítla. Opoziční klub STAN navrhl usnesení, že zastupitelstvo se distancuje od podání trestního oznámení, a navrhl poslat Brožové odškodnění 100 tisíc korun. Hejtmanka se měla podle návrhu záchranářce také omluvit. Návrhy při hlasování po zhruba dvou a půl hodiny dlouhé diskuzi neprošly, Pokorná Jermanová se hlasování zdržela. Pokorná Jermanová prý ráda podepíše petici na podporu Brožové Podle Pokorné Jermanové se Brožová stává součástí zákulisních půtek. „Nemám nic osobního proti paní Brožové a nikdy jsem ani nic osobního proti paní Brožové neměla. Je mi líto, že ona se stává součástí jakýchsi půtek v zákulisí, možná politických půtek. Já tohoto způsobu boje nejsem příznivcem,“ tvrdí hejtmanka. Na tiskové konferenci, kde nepovolila otázky novinářů, šéfka Středočeského kraje zmínila petici Pirátů na podporu záchranářky: „Pokud za mnou přijdou, já tu petici ráda podepíšu. Protože je to tak, že ona je obětí toho, co se děje v zákulisí. Já si vážím práce její, celé záchranné služby, všech lékařů, všech sestřiček,“ konstatuje Pokorná Jermanová.

přehrát video Tisková konference hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové Zdroj: ČT24