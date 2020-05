Článek o výhradách záchranářky šířil paniku, za trestním oznámením si stojíme, říká hejtmanka

Veronika Brožová v polovině března adresovala hejtmance Středočeského kraje otevřený dopis, v němž v časech pandemie nemoci covid-19 upozorňovala na nedostatek ochranných pomůcek mezi krajskými záchranáři.

„Prosím, objasněte mi, jak probíhají opatření, která mají zajistit naši a vlastně následně i vaši bezpečnost? Reálně. Protože to, co se dozvídám z médií, se neslučuje s tím, jak to probíhá v realitě. Ubezpečte mě, prosím, že vaše vyjádření nejsou jen pouhopouhé prázdné populistické fráze,“ napsala mimo jiné záchranářka.

Záchranářce kvůli porušení kázně pohrozil její nadřízený a sama hejtmanka potvrdila podání trestního oznámení pro šíření poplašné zprávy. To ale nesměřuje přímo na Brožovou, nýbrž na web Náš region, který o dopise informoval.

„Trestní oznámení je směřováno na článek, protože šířil poplašnou zprávu v době, kdy krize byla na začátku, a způsobil obrovskou paniku mezi lidmi,“ zdůvodňuje krok vedení kraje Pokorná Jermanová. „Záchranáři byli chráněni, mohli použít ochranné pomůcky, od začátku,“ doplňuje.