Máme málo pomůcek, stěžují si středočeští záchranáři hejtmance. Podle ředitele lžou, všeho je dost

Část záchranářů ze Středočeského kraje si stěžuje na nedostatek ochranných pomůcek a na to, že fungují jen díky lidem, kteří jim je darují. Vedení záchranné služby to odmítlo, tvrdí, že je všeho dost. Hejtmanka na dopis, který jí nespokojení záchranáři poslali, nereagovala. ČT řekla, že vychází z toho, co jí řekl ředitel záchranky.