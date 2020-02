Nemocnice mají mít kvůli koronaviru zásobu roušek na čtyři měsíce dopředu, uvedl Babiš

Premiér také uvedl, že vyzval Českou lékárnickou komoru k tomu, aby se i lékárny zásobily, a to nejen rouškami, ale i respirátory, které jsou v ochraně před koronavirem skutečně účinné.

O den dříve v souvislosti s koronavirem požádal ministr zdravotnictví Správu hmotných rezerv (SSHR) o nákup desítek tisíc roušek za desítky milionů korun.

Nová linka na roušky

Firma Batis Medical, která je výrobcem různého zdravotnického materiálu, zatím dodává na trh asi jeden milion roušek měsíčně. „Investovali jsme do nové technologie na výrobu roušek. Příští týden bychom (na ni) měli začít s výrobou klasických ústenek, které používají hlavně lékaři a sestry,“ řekl generální ředitel a majitel firmy Tomáš Mertlík.

Nová linka by měla měsíčně produkovat asi půl milionu kusů roušek. Vyrábět bude nově vyvinutý typ roušky, která má lepší filtrační schopnost díky dovnitř vložené vrstvě z nanovláken. „Má schopnost zachycovat i viry, nejenom bakterie,“ řekl Mertlík.

Zároveň firma podle něj získala od několika výrobců v Evropě respirátory. „Rádi bychom je umístili na český trhu v počtu 100 tisíc kusů týdně. Dodávky by měly začít od pondělí příštího týdne,“ řekl Mertlík. Odběratele požádal o zdrženlivost při objednávání roušek a respirátorů, aby se dostalo na všechny.

Masky s nanovláknem začne vyrábět i Respilon

Společnost Respilon z Brna by měla do několika týdnů začít nabízet speciální masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit koronavirus a zahubit ho. Nechá je vyrobit v Izraeli ve spolupráci s izraelskými partnery, uvedla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Firma začne s výrobou masek s nanotechnologiemi v květnu i v Brně, uvedla. Nyní má masky vyprodané, nabízí ale nákrčník se speciálním filtrem, který by měl být od čtvrtka zase v prodeji na internetu v počtu 1,5 tisíce kusů, po neděli jich bude mít dalších 7 tisíc.