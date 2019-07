Metro D vyzdobí výtvarníci Nepraš a Kokolia. Podle náměstka pro dopravu má být metro výkladní skříní

Metro jako výkladní skříň města a umění

„Architekti obou stanic Pavel Sýs a Patrik Kotas právě začínají spolupracovat s autory vítězných výtvarných návrhů na zapracování do projektu. Upřímně se těším na výsledek jejich společné práce,“ ujistil ředitel společnosti Metroprojekt Praha David Krása.

Metroprojekt zaštiťoval vznik architektonické podoby stanic. Zástupci firmy spolu s reprezentanty Prahy, jejího dopravního podniku a Národní galerie také seděli v porotě umělecké soutěže.

Po červené trase C, zelené trase A a žluté trase B bude pod Prahou vést také modrá trasa metra D. Všechny její stanice by měly být laděny do modra, jednotícím prvkem bude také mobiliář. Každá stanice ale bude mít jinou výzdobu, o které rozhodnou výtvarné soutěže. Vyznění by mělo vždy korespondovat se stanicí a jejím určením, proto byla vypsána zvaná, nikoliv otevřená soutěž, vysvětlil ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie Michal Novotný.