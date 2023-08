Pražské policii chybí tisíc lidí. Volná místa nabízejí i strážníci

Další podmínky přijetí jsou však i pro uchazeče bez maturity stejné jako pro ostatní, například psychotesty. „Neznamená to, že snížíme nároky na kvality policistů,“ řekl Matějček.

V Praze je neobsazeno přes tisíc tabulkových míst policistů, především ve výkonu služby. Největší podstav je v odboru dopravní policie, a to na oddělení řízení dopravy, na dálničním oddělení a oddělení dopravních nehod. Dále pak na místním oddělení a oddělení metro. Poprvé se mohou uchazeči také hlásit ke speciální pořádkové jednotce, tedy těžkooděncům.

Zkoušku budou moci policisté složit na škole ministerstva vnitra

Policie těmto uchazečům podle Matějčka umožní si maturitu dodělat, aby mohli kariérně růst a mohli být zařazeni do vyšších tarifních tříd, což bez maturity možné není. „Nově nastupujícím policistům se snažíme pomoci v dalším kariérním růstu a po ukončení základní odborné přípravy jim umožňujeme dostudování středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou v resortní škole Ministerstva vnitra ČR,“ dodal Matějček.

Pražská policie novým uchazečům nabízí po přijetí do služebního poměru náborový příspěvek 150 tisíc korun nebo bezplatné ubytování pro mimopražské policisty na dvacet let zdarma. Dalšími benefity jsou náhrady cestovních výdajů, příspěvek na stravování, bezúročné půjčky, příspěvek na kulturu a sport, bezplatné jazykové vzdělávání či možnost přiznání stabilizačního příplatku 2500 až 3000 korun po úspěšném zakončení základní odborné přípravy. Nástupní plat je přibližně třicet tisíc korun hrubého a po ukončení přípravy zhruba o deset tisíc korun více.

Aktuálně slouží v metropoli podle policejní mluvčí Evy Kropáčové zhruba tři a půl tisíce policistů.

Strážníci lákají na vyšší náborový příspěvek

Nové kolegy hledá i Městská policie Praha. „Uchazeč o práci strážníka musí stále mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Ano, trochu paradox, ale je to tak. Strážník není policista. Maturita je zákonem stanovený předpoklad. Stejně jako spolehlivost, bezúhonnost, věk 18 let a státní příslušnost k ČR,“ napsala městská policie na Facebooku. „Na jednu stranu máme vysoké požadavky, na druhou máme co nabídnout,“ pokračovala.

Zájemce láká mimo jiné na náborový příspěvek 300 tisíc korun, což představuje dvojnásobek oproti příspěvku nabízenému novým státním policistům v hlavním městě.

Městská policie zmínila mezi dalšími benefity příspěvek na dopravu či bydlení deset tisíc korun měsíčně, roční příspěvek pět tisíc korun na rekreaci, stravenkovou kartu, příspěvek na penzijní a důchodové pojištění, letní a zimní tábory pro děti zaměstnanců. Plat po složení závěrečných zkoušek, získání zbrojního průkazu a dvouměsíční praxi vyčíslila při započtení benefitů a příplatků na 48 tisíc korun měsíčně.