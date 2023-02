Hřib je s rolí Pirátů ve vznikající pražské radě spokojený. Zaměřit se chce na okruh a Dopravní podnik

„My jsme tuto informaci také obdrželi, je to skutečně tak, že SPOLU nám říká, že není schopné garantovat podpis Hany Kordové Marvanové na té smlouvě, nicméně já bych byl rád, aby SPOLU podpis koaliční dohody (Kordové Marvanové, pon. red.) umožnila, protože to byla ta koalice, kterou i ona preferovala,“ uvádí Hřib, který ale dodává, že jde o vnitřní záležitost koaličního partnera.

Pod koaliční smlouvou bude za SPOLU chybět podpis dosavadní radní a senátorky Hany Kordové Marvanové. Koalice bez ní bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Marvanová serveru iROZHLAS.cz řekla, že důvod nezná a dozvěděla se to v neděli. Vznik koalice ale podporuje, dodala. Byla to právě ona, kdo v prosinci nepodpořil již předdomluvenou volbu Svobody primátorem, jíž chtělo SPOLU prohlasovat s ANO. Může jít tak o trest, podle Hřiba si ale politička zaslouží ocenění.

Hřib nyní odmítá, že tato aliance měla být jen tlakem pro lepší pozici ve vyjednávání. „SPOLU a Praha Sobě vedly v jednu dobu jednání tak intenzivně, že nám se ani neozývaly, o tom to opravdu nebylo,“ prohlašuje Hřib.

Hřib ocenil, že se podařilo vyjednat, že koalice SPOLU nemá primátora a zároveň většinu v radě. To s nápadem na vytvoření investičního náměstka jednání blokovalo. Dalším blokem byla Aliance stability, kterou Piráti vytvořili s Prahou sobě.

Hřib sdělil, že čtyři posty pro Piráty odpovídají výsledku demokratických voleb. „Takže se dá říct, že jsme spokojení,“ sdělil s tím, že mezi Piráty zatím probíhá nad koaliční smlouvu rozprava, zda ji v hlasování členská základna podpoří. Je ale optimistický, protože vyjádření straníků jsou prý ve stejném duchu jako to jeho.

„Doprava ovlivňuje vše“

Pirátům se podle něj podařilo v radě získat gesce, které odpovídají jejich prioritám a dají jim prý možnost zavádět transparentní opatření v městských firmách. Hřib nyní bude mít na starost dopravu, což je podle něj jedna z nejvýznamnějších gescí, protože ovlivňuje vše, co se v Praze děje a má největší rozpočet.

Kromě dopravy budou mít Piráti pod sebou například majetek, transparentnost úřadu a legislativu, životní prostředí a vědu a výzkum. V plánech Hřib zmiňuje tramvajový okruh, dosázení milion stromů, které Piráti slibovali před volbami roku 2018, plnění klimatického plánu, revitalizace veřejných prostranství či podporu městského bydlení.

Co se stane s dopravním podnikem?

Piráti budou prý také usilovat o finanční podporu státu v dostavbě městského okruhu, budou ho totiž využívat i jiné regiony. Podle Hřiba udělala koalice, v jejímž stál čele, pro dostavbu městského okruhu „nejvíc, co kdy která koalice udělala“. „Kromě toho, že jsme podali žádost pro územní rozhodnutí, které do té doby nikdo nepodal, jsme celý okruh dali pod zem, což umožní, aby to bylo reálně projednatelné a povolitelné,“ uvádí s tím, že okruh původně město nespojoval, ale rozděloval.

Nyní musí přijít stavební povolení a vysoutěžený zhotovitel. Čeká se tak na státní úředníky. „Lze očekávat, že okamžik, kdy se bude moci kopnout do země, nastane někdy na přelomu let 2028 a 2029,“ říká Hřib, který vyzval k rezignaci i ředitele Dopravního podniku města Prahy (DPP) Petra Witowskiho. „Z toho celkem jasně vyplývá, že vedení DPP se změní zcela konkrétně pomocí otevřeného výběrového řízení, které budeme chtít vyhlásit co nejdřív,“ doplnil.