Pražští radní schválili rozpočet, odmítli novou ranvej a omezili reklamu

Podle návrhu rozpočtu by daňové příjmy měly dosáhnout 56,2 miliardy korun, což je méně než letos. Od státu dostane město o asi dvě miliardy více než letos, a to 18,1 miliardy. Jde o peníze, které dostává na školy či státní správu a které rozpočtem Prahy pouze takzvaně „protečou.“ Sníženy budou běžné výdaje na fungování města, a to asi o 1,3 miliardy korun na 42,4 miliardy korun.

Vliv na hospodaření má současná koronakrize, jejíž dopady letos přesáhnou deset miliard korun. Jde jak o daňové propady, tak i ztrátu dalších příjmů, jako je například pokles příjmů z jízdného v MHD. O miliardy korun Praha přijde i v případě schválení vládního záměru zrušit superhrubou mzdu. Úspory město udělá ve všech rozpočtových kapitolách s výjimkou dopravy a svozu odpadu.

Hlavní město se chystá na opravy náměstí

V příštím roce chce magistrát investovat do rozvoje města i do svého majetku. Peníze půjdou na opravu Václavského i Malostranského náměstí, na které dá město v prvém případě 220 milionů a ve druhém 45 milionů korun. Revitalizace náplavek spolkne 78 milionů. Na modernizaci veřejného osvětlení je určeno 430 milionů, prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) půjde do vodovodních řadů 2,4 miliardy korun a další investice jsou plánovány do malešické spalovny. Na přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod je plánováno 615 milionů korun.

Dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce bude stát 573 milionů a 104 milionů je určených na opravu a údržbu nebytových objektů a staveb. Peníze jsou vyčleněny také na přípravu stavby nové koncertního sálu nebo opravu Clam-Gallasova paláce a Divadla na Vinohradech.