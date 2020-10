Praha chystá v nejisté situaci rozpočet na příští rok. Předpokládá nižší daňové příjmy a škrty v některých výdajích

Mezi dalšími příjmy jsou například peníze od státu na fungování škol, kdy město dostane 16,6 miliardy, což je o dvě miliardy více než letos. Dalších 1,21 miliardy dostane na výkon státní správy.

O využití peněz na školy i výkon státní správy město nerozhoduje a jeho rozpočtem pouze protečou.

Bude se škrtat ve výdajích

Kvůli propadu příjmů způsobených pandemií koronaviru bude magistrát škrtat v běžných výdajích. Ostatní běžné výdaje dosáhnou 41,7 miliardy, což je o asi 1,4 miliardy meziročně méně.

Ke škrtům město nesáhne pouze v oblasti pražské integrované dopravy (PID) a svozu odpadu. V případě PID by náklady mohly vzrůst o jednu miliardu na 17,6 miliardy. Pro dopravní podnik bude mít město připraveno 15,3 miliardy, což je o asi 700 milionů méně než letos.

Nad investicemi zatím nejasno

Pro letošní rok měla Praha vyčleněno na investice 16,8 miliardy. O výši pro příští rok pražští radní ještě jednají. „Naším cílem je kapitálové výdaje co nejméně omezovat,“ řekl Vyhnánek. Nevyloučil, že si na ně bude muset kvůli propadu příjmů město půjčit. „Nevylučuji, že sáhneme k externímu financování, ale to je zatím předběžné říkat,“ dodal.

Celkový rozpočtový rámec se zatím pohybuje okolo 75 miliard, číslo ale není konečné a bude se ještě měnit. Návrh rozpočtu budou projednávat pražští zastupitelé. Kvůli pandemii covid-19 počítá město letos s propadem příjmů přes 10 miliard.

„Rozpočet chystáme v nebývalé situaci, kdy nevíme, co bude zítra. Nicméně jej musíme připravit a schválit v prosinci, aby nedocházelo ke zpožděním, která by způsobila problémy městským částem. Rovněž nechceme spadnout do rozpočtového provizoria, které dopadá na investice, kdy nesmíte zahajovat nové,“ nastínil náměstek.

Podle něj pracuje magistrát při sestavování rozpočtu s několika neznámými. Jednou z nich jsou dopady pandemie nemoci covid-19. „Další velkou neznámou jsou nepředvídatelné kroky vlády, která nejdřív spoustu věcí zakázala, pak pravidla zcela rozvolnila a nyní se vrací k původnímu přísnějšímu režimu. Rovněž přichází s novými nápady podpory podnikatelů, z nichž se pak polovina ani nerealizuje,“ řekl. Poslední neznámou je výše možného zpětného uplatnění daňové ztráty, takzvaný loss carryback.