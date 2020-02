Horký únor v Evropě: Ve Francii naměřili 27 stupňů, ve Švýcarsku téměř 24

„Přibývá překonaných teplotních rekordů, povrch Země se ohřívá… takhle to tuto zimu vypadá v Evropě,“ komentovalo situaci na Twitteru francouzské ministerstvo pro ekologii. V příspěvku varovalo před „alarmujícími dopady na biodiverzitu“ a vyzvalo ke „všeobecné mobilizaci“ s cílem zastavit klimatické změny.

V únoru 1966 naměřili pod Pyrenejemi přes 30 stupňů

BFM TV připomíná, že podobně teplé únorové dny jako letos přinesl druhý měsíc roku také na samém konci 19. století a poté ještě v roce 1966. Před 54 lety ukázaly teploměry 29. února v Saint-Girons v podhůří Pyrenejí hodnotu 31,2 stupně Celsia.

„Teplotní výkyvy tedy nejsou nové. To, co je pozoruhodné, je ale skutečnost, že vysoké teploty přichází na začátku měsíce. Je to předčasná a intenzivní vlna,“ řekl meteorolog Etienne Kapikian. Současnou situaci považuje za jasnou známku globálního oteplování.

V úterý ale teplé počasí na jihu Francie utne příchod bouře Hervé. Silný severní a severozápadní vítr přinese výrazné ochlazení a místy také srážky. Například v Tarbes, kde bylo ještě v pondělí odpoledne 25 stupňů Celsia, hlásí předpověď na úterý teplotní maximum o 14 stupňů nižší.

Horko ve Švýcarsku i Itálii

Podobně nezvykle teplé počasí panovalo také v dalších evropských zemích. Teplý jižní fén přinesl zcela výjimečné teploty také do Itálie. Turín a Cuneo v severozápadní části země měly teploty téměř 27 stupňů Celsia, což jsou pro tuto oblast historické rekordy. Španělská Valencie zaznamenala teplotu 28,4 stupně Celsia, Santanader 27,8 stupně Celsia.